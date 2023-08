Festival Innu Nikamu: deuxième duo de Séguin et Vollant en 30 ans

Pour la première fois depuis 30 ans, les musiciens et chanteurs Florent Vollant et Richard Séguin sont montés ensemble sur la scène du Festival Innu Nikamu.

Vers 22h, mardi, Florent Vollant a rejoint son ami Richard Séguin sur scène pour chanter le refrain accrocheur de «Journée d’Amérique». La dernière fois qu’ils ont partagé la scène du festival Innu Nikamu remonte à 1993.

«Ce n’était pas sur le site actuel, on était dans une grande salle. Je jouais avec mes musiciens, dont Réjean Bouchard», a expliqué Richard Séguin.

L’Innu originaire du Labrador a rencontré le Québécois il y a 34 ans à Montréal.

«C’est quelqu’un qui m’a aidé. La première fois que je suis arrivé à Montréal, je ne savais pas. Il a commencé à prendre connaissance de ce que je faisais dans la vie», a dit Florent Vollant.

«Je l’avais vu en spectacle avec Kashtin. Moi j’étais sur Du Rocher, lui sur Hutchison, on avait la ruelle en commun. On se voyait plus souvent. On s’est lié d’amitié», a poursuivi Richard Séguin.

Un partage de langue et de culture

Sur scène, Richard Séguin et Florent Vollant ont chanté en chœur en langue innue et française.

«Les duos qu’on a faits ensemble, c’est précieux. C’est d’établir une fierté, une certaine fraternité aussi», a mentionné Florent Vollant.

Chanter après un AVC

Florent Vollant a chanté assis sur sa chaise roulante, lui qui se remet d’un AVC. Autant pendant la prestation de son groupe qu’au cours du duo avec Richard Séguin, les musiciens l’accompagnant sont demeurés assis, une façon solidaire d’être au même niveau que lui.

«Moi, ça va bien. Ça va lentement, mais sûrement. Ça avance, ce n’est pas vite. Mais c’est quand même quelque chose de précieux. Je peux quand même monter sur scène. Je suis bien entouré. J’ai de bons amis. Richard m’a donné un coup de main, c’est certain», a indiqué l’Innu.

Le 39e festival Innu Nikamu se poursuit jusqu’au 6 août, à Mani-Utenam, la communauté innue voisine de Sept-Îles.