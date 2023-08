Gad Saad se dit victime de la «culture de l'annulation»

Gad Saad, le professeur de l’Université Concordia au centre d’une controverse linguistique pour s’être moqué de l’accent québécois dans un populaire balado, s’est dit victime mercredi d’un tsunami issu de la «culture de l’annulation» dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

À lire aussi : «Le français québécois est un affront à la dignité humaine», selon un prof de Concordia

«J’ai blagué au sujet de la langue. Et maintenant, je suis le plus gros immigrant raciste!», ironise d’entrée de jeu l’auteur de nombreux livres à succès dans le monde.

Selon le professeur, la réaction épidermique de nombreux Québécois à son commentaire provient d’un «sombre réflexe d’insécurité», qu’il compare à une forme d’autoritarisme intellectuel.

«Le réflexe autoritaire est inhérent à la condition humaine. Dans certaines cultures, vous êtes tués si vous critiquez une religion. Dans d’autres, vous êtes signalé à votre université si vous vous moquez d’un accent», analyse-t-il.

Il ajoute plus tard que dans une culture fière, «les gens ne devraient pas être motivés par une haine génocidaire [...] parce que quelqu’un s’est moqué de l’accent». M. Saad affirme avoir reçu une pluie de commentaires «les plus incroyablement haineux, insultants et racistes» au cours des dernières 24 heures.

«Vous ne croiriez pas les noms dont on me traite moi ou mes enfants. Tout ça parce que j’ai fait une blague au sujet de votre accent ? C’est de cette façon qu’une société fière se comporte ?», dit-il, avant de conclure sa vidéo dans la langue de Molière : «Quelle honte!»

Le professeur a décliné la demande d’entrevue de TVA Nouvelles, justifiant un horaire chargé lié à la promotion de son plus récent bouquin. Dans sa réponse écrite, M. Saad — qui est parfaitement francophone — a déploré en anglais que l’on s’attarde à une boutade plutôt qu’à ses œuvres littéraires.

Les langues forment la diversité culturelle de notre monde.



Jamais je décrirais une langue, un dialecte, un accent comme étant autre chose que beau. Encore moins comme @GadSaad «an affront to human dignity».



Le français québécois est perçu de cette façon par trop de Canadiens. pic.twitter.com/yJhPF5f0Pv — Olivier Leclair | La vallée qui murmure (@Olivier_Leclair) August 1, 2023

«J’aime le Québec. J’aime la société québécoise. C’est pour cette raison que je vis toujours ici bien que j’aie reçu des offres pour aller vivre aux États-Unis. Seulement, je ne suis pas un admirateur de l’accent québécois», écrit-il.

Comme dans sa déclaration écrite, le professeur de l’Université Concordia soutient dans sa vidéo de plus de 16 minutes qu’il s’amuse aux dépens de nombreux accents dans le monde, comme le portugais, l’hébreu et le catalan. Son allusion au fait que «le français québécois est un affront à la dignité humaine» n’est qu’une simple «hyperbole» humoristique, ajoute-t-il.