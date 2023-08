Il se venge d’un hôtel qui refuse de le laisser entrer... et de le rembourser

Un homme du Montana qui voyageait aux États-Unis aurait usé de créativité pour se venger et obtenir un remboursement après qu’un hôtel lui ait bloqué l’accès à sa chambre réservée parce qu’il n’avait pas encore reçu son permis de conduire fraîchement renouvelé.

La semaine dernière, l’Américain du Montana, en voyage dans un autre état, se serait présenté à sa chambre d’hôtel pour s’enregistrer, au moment où l’employée au comptoir lui aurait refusé l’accès en raison de ses papiers expirés, aurait-il relaté au blogue de voyage View From the Wing, rapporté par The Independent mardi.

Mais même s’il avait en main son permis de conduire expiré, les papiers pour son permis temporaire fraîchement renouvelé, sa carte de crédit à son nom et même son passeport expiré – également en renouvellement – l’employée serait restée de glace, le forçant à trouver une nouvelle chambre d’hôtel pour passer la nuit, aurait-il poursuivi.

Sauf que l’hôtel lui aurait également refusé un remboursement pour la chambre prépayée, selon ses dires.

C’est alors qu’il aurait pris l’initiative d’aller «acheter un grand tableau d'affichage et un marqueur Sharpie», questionnant en gros caractères si l’hôtel en question était aux prises avec un problème de puce de nuit.

Il se serait ensuite positionné près de l’établissement, à côté d’une route de six voies, pour attirer l’attention des conducteurs en brandissant le panneau.

«Même pas 60 secondes se sont écoulées et les automobilistes ont commencé à ralentir, certains klaxonnant [...] Certains se sont même arrêtés complètement, posant des questions comme "est-ce que cet hôtel a réellement des punaises de lit?"», aurait relaté l’homme, selon The Independent.

Malgré un appel de l’employée à la police, qui aurait approché l’homme avant de quitter les lieux, le client insatisfait aurait persisté dans sa démarche, avant qu’un agent de l’hôtel ne vienne lui remettre un chèque une heure plus tard, a indiqué le média britannique.