Justin Trudeau et Sophie Grégoire se séparent

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau ont annoncé mercredi leur séparation après 18 ans de mariage et trois enfants.

«Bonjour tout le monde, Sophie et moi aimerions partager qu’après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer», ont indiqué les deux dans une publication quasi-identique, publiée sur chacun de leur compte.

«Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour profond l’un de l’autre, et pour tout ce que nous avons bâti et continuerons à bâtir», ont-ils poursuivi en demandant de respecter leur vie privée.

Le bureau du premier ministre a affirmé que les deux avaient «signé un accord de séparation légale» et «ont veillé à ce que toutes les mesures légales et éthiques concernant leur décision de se séparer soient prises, et continueront à le faire à l'avenir».

Justin Trudeau et Sophie Grégoire se sont rencontrés en 2002 et se sont mariés le 28 mai 2005, à Montréal.

Justin Trudeau aurait décidé d’épouser Sophie Grégoire dès leur premier rencart au restaurant Khyber Pass, sur la rue Duluth, à Montréal, selon la biographie de Justin Trudeau écrite par le journaliste John Ivison du National Post.

Sophie Grégoire était alors reporter pour LCN et TVA, alors que Justin Trudeau venait de se réinstaller à Montréal après des années en Colombie-Britannique.

L’ancien couple a eu trois enfants, Xavier Trudeau (16 ans), Ella-Grace Trudeau (14 ans) et Hadrien Trudeau (9 ans).