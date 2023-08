L’UQAC cherche des logements pour une centaine d’étudiants

À moins d'un mois de la rentrée scolaire, une centaine d'étudiants internationaux de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ne parviennent toujours pas à se loger.

L'UQAC fait appel à la communauté pour trouver des logements disponibles sur tout le territoire de la ville de Saguenay.

Ekoume Yaoui Marius, un étudiant étranger nouvellement arrivé à Saguenay, a passé sa première nuit dans la région dans la rue, faute de logement.

«Comme je suis un étudiant international nouvellement arrivé, je n'ai pas de carte de crédit, j'ai voulu payer en ‘’cash’’, mais bizarrement, ils ne reçoivent pas le paiement ‘’cash’’. J'ai contacté plus d'une dizaine d'hôtels à Chicoutimi, mais tout était pareil. J'ai été obligé de rester dehors jusqu'au lendemain», a-t-il dit.

Il a finalement trouvé une chambre à l'Auberge centre-ville dans l'attente d'un logis.

«À l'Université, aux résidences, il n'y a pas de place. Je me demande pourquoi je suis là en tant qu'étudiant international si on n'a pas de moyen de se trouver un logement vite fait, c'est vraiment grave», a-t-il ajouté

Une centaine

Dans moins d'un mois, 2500 étudiants internationaux entameront leur session d'automne à l'UQAC. Mais la liste d'attente pour obtenir une place en résidences est pleine depuis déjà plusieurs semaines.

«C'est souvent impossible de les rejoindre en amont pour savoir qui est à la recherche de logement. On en a 100 qui ont levé la main. On est au mois d'août, le mois de septembre arrive et la pénurie de logements sévit encore. On n'a pas de solution miracle pour la situation actuelle», a indiqué la responsable des communications de l’UQAC, Marie-Karlynn Laflamme.

Un stress

L'UQAC se tourne, une fois de plus, vers la communauté pour trouver des logements ou des chambres disponibles rapidement.

«L'UQAC a une responsabilité, évidemment, mais je pense que la communauté a une responsabilité, le gouvernement aussi plus largement, de là l'intérêt à trouver des solutions communes», a souligné Mme Laflamme.

«Un logement à moins de 500$ c'est difficile de trouver ça maintenant à Saguenay, voire impossible, a-t-elle ajouté. On ne veut pas en arriver au point de refuser des étudiants parce qu'il n'y a pas de logement. Oui, c'est un stress, l'an passé on y est arrivé, on espère être en mesure de faire encore la même chose cette année.»

Les besoins sont aussi criants pour les cégeps de la région qui s'affairent actuellement à dresser un portrait de la situation. Le Collège d’Alma a déjà fait savoir que le défi sera important.