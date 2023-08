Meta bloque les nouvelles: des points positifs selon un expert

Alors que Meta a annoncé qu’elle commencerait officiellement mardi à bloquer les nouvelles au Canada, le professeur titulaire à l’école des médias de l’UQAM, André Mondoux, est d’avis que cette situation est une occasion de se questionner sur le recours aux médias sociaux pour s’informer.

En entrevue à LCN, l’expert estime que ce bras de fer entre Meta et Ottawa n’a pas que des points négatifs.

«Je considère que c’est une bonne chose, explique M. Mondoux. Au moins ça nous donne cette discussion-là, qu’est-ce qu’on veut comme espace public? Est-ce que c’est un marché qui peut être utilisé n'importe comment? Parce que finalement, il y a des déraillements avec ça.»

Cette façon de voir les choses serait notamment l’une des causes de la problématique des fausses nouvelles.

«C’est ce qu’on appelle l’idéologie californienne avec Meta, c’est une vision où finalement le marché public c’est libre, c’est ouvert à tout et n’importe quoi, affirme-t-il. On voit les conséquences aux États-Unis avec les fausses nouvelles et même chez nous.»

«Déjà là il y a un problème parce que finalement on dit qu’on va vendre l’information et la connaissance comme on va vendre des petits pois, et c’est un peu ça qui se passe, ajoute-t-il. Le vivre ensemble est relégué à des forces de marché et on ne peut pas compétitionner avec ces multinationales-là.

C’est pourquoi il estime que le bras de fer que mène Ottawa avec Meta vaut la peine d’être fait.

«Rappelez-vous, l’Union européenne, elle s’est heurté beaucoup avec Facebook et Apple aussi. Ce sont des luttes qu’il faut faire, de tenir tête, de développer l’espace public et il y a des alternatives.»

Pour les personnes qui voudraient continuer de s’informer, l’expert y va de recommandations.

«Il y a des solutions pour ça, parce que Facebook et Meta ce n’est pas des sources de nouvelles comme telles, c’est de l’agrégation de contenu, dit-il. Si les gens veulent s’informer, il y a des abonnements, des flux de streaming en ligne, des services d’agrégation qui sont payants auxquels on peut s’abonner et c’est le coût d’un journal finalement.»

