Netflix dévoile la bande-annonce d’un documentaire sur le procès Johnny Depp contre Amber Heard

Épluché et sur-analysé sur les réseaux sociaux, le populaire procès opposant l’acteur américain Johnny Depp à son ex-conjointe Amber Heard sera décortiqué à nouveau dans un documentaire Netflix qui paraîtra vers la mi-août.

«En montrant les deux témoignages côte à côte pour la première fois, cette série explore le procès qui a mis le feu à Hollywood et les retombées en ligne qui ont suivi», peut-on lire dans un synopsis officiel de la série, selon ce qu’a rapporté CNN dimanche.

Ceux qui ont avidement suivi le procès pour diffamation opposant les deux acteurs hollywoodiens Johnny Depp et Amber Heard pourront se replonger dans les images, qui avaient été diffusées en direct en avril 2022, durant plus de 200 heures.

«Des millions avaient regardé, commenté et partagé», peut-on lire dans la bande-annonce de la série, publiée sur YouTube la semaine dernière et déjà visionnée plus de 2,3 millions de fois.

Dans la bande-annonce, on peut y voir des passages de leurs témoignages respectifs, des commentaires de leurs avocats, mais également des extraits repris – et parfois hors contexte – commentés en masse sur le web.

«Vous êtes en train de me dire que je me suis assise à chaque pause et chaque dîner pour visionner la diffusion [du procès] en direct, juste pour que Netflix fasse un documentaire dessus?» a réagi une internaute sur Facebook.

La série-documentaire Depp v. Heard, qui paraîtra le 16 août prochain, devrait ainsi explorer les impacts de la diffusion de masse d’un procès d’une telle ampleur, a rapporté le média américain.