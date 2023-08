Opération policière à Gatineau: une collision routière conduit à une mort suspecte

Un homme de 31 ans a été retrouvé mort après qu’une importante enquête policière ait été mise en branle mercredi matin en raison de la découverte de scènes de crime lors d’une enquête pour collision routière à Gatineau, en Outaouais.

«Le décès est considéré comme une mort suspecte», a indiqué le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). La victime est connue des milieux policiers.

L’unité canine et les drones du SPVG ont été mis à contribution pour déterminer les causes et circonstances du décès, avant l’arrivée du service de l’identité judiciaire sur place.

L’enquête a commencé peu après 2 h du matin, lorsque les policiers sont intervenus pour un accident de la route à l’intersection de l’avenue Gatineau et de la rue Stéphane.

Après avoir échangé avec les occupants d’un véhicule, les agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) se sont rendus sur la rue Aubin, où ils ont découvert des éléments menant vers un possible délit de fuite.

«En poursuivant leur enquête, les patrouilleurs ont identifié de possibles scènes de crime, ce qui les a menés à élargir le périmètre d'intervention», a indiqué le SPVG par communiqué, mercredi.

Un large périmètre de sécurité a alors été mis en place, obligeant la fermeture à la circulation de l’avenue Gatineau entre la rue du Rhône et le chemin McDermott. Le chemin des Terres est aussi fermé entre la montée Saint-Amour et l'avenue Gatineau.

Les résidents du secteur des rues Stéphane, Mont-Luc et des alentours ont été redirigés en matinée vers la rue de Cannes.

Les autorités demandent aux citoyens d’éviter le secteur afin de ne pas nuire à l’enquête. Il n’y aurait pas de raison de craindre pour la sécurité, a précisé le SPVG.

«Le poste de commandement du SPVG sera déployé sur le chemin des Terres, près de l'avenue Gatineau, afin de rencontrer les citoyens qui auraient de l'information à transmettre à nos enquêteurs», a souligné le corps policier.

Toute information peut être communiquée aux policiers en appelant le 819 246-0222.