Osheaga : Cinq artistes internationaux à voir

Pour sa 16e édition qui débutera au cours des prochains jours, Osheaga a annoncé des poids lourds à sa programmation. Voici cinq concerts que vous ne voudrez pas manquer.

1. Billie Eilish

La jeune chanteuse américaine s’est produite à Osheaga en 2018, tout juste avant de devenir l’une des artistes les plus populaires et influentes du monde.

N’ayant que deux albums complets à son actif, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019) et «Happier Than Ever» (2021), l’autrice-compositrice de 21 ans peut se targuer d’avoir un Oscar et sept prix Grammy sur son manteau de cheminée.

Travaillant actuellement sur son troisième album studio, Billie Eilish a récemment fait paraître le titre «What Was I Made For?», sur la trame sonore du film Barbie.

Samedi 5 août 21 h 20, sur la Scène de la rivière

2. Kendrick Lamar

Le prodigieux rappeur américain, originaire de Compton en Californie, est reconnu pour ses prestations enflammées. Il en avait d’ailleurs mis plein la vue lors de son dernier passage au festival, en 2015.

C’est également lui qui aura la charge de la clôture d’Osheaga cette année.

Dimanche 6 août, 21 h, sur la Scène de la Rivière

3. Rüfüs du Sol

Originaires de Sydney, en Australie, Jon George, James Hunt et Tyrone Lindqvist se sont réunis autour d'une passion commune : la musique électro. Le trio, qui assura le concert de fin de soirée vendredi, fusionne les rythmes dance aux mélodies instrumentales sensibles.

Vendredi 4 août, 21 h 20, sur la Scène de la rivière

4. Aya Nakamura

La chanteuse pop franco-malienne, qui est aussi l’une des artistes francophones les plus écoutées sur la Terre, jouera pour la première fois en Amérique du Nord, ce vendredi.

Sa musique amalgame les sonorités Afrobeat, hip-hop, et R&B. Elle a lancé son quatrième album «DNK», qui contient les simples «Baby» et «SMS», en janvier dernier.

Vendredi 4 août, 20 h 20, sur la Scène de la montagne

5. The National

La formation indie rock, qui existe depuis plus de 25 ans, s’est produite plus d’une fois à Osheaga, notamment en 2010 et 2018.

Originaire de Cincinnati, en Ohio, le groupe se produira sur la grande scène, samedi. Il a sorti son neuvième album studio, «First Two Pages of Frankenstein», le 28 avril dernier, et a collaboré avec Taylor Swift en 2020 pour la pièce «coney island».

Samedi 5 août, 19 h 20, sur la Scène de la rivière

Pour l’horaire complet : osheaga.com