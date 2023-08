Promotion d’une extrême diète à base de fruits seulement: une influenceuse végane meurt de malnutrition

Une influenceuse végane qui faisait la promotion d’une diète extrême à base de fruits et de légumes sur ses réseaux sociaux serait décédée des effets néfastes de la malnutrition, à l’âge de 39 ans seulement.

«Je mange de la nourriture simple, même si j’ai beaucoup d’expérience en tant que chef de cuisine crue. J’aime créer mes propres recettes et inspirer d’autres personnes à manger plus santé», avait récemment écrit la Russe Zhanna Samsonova sur ses réseaux sociaux, selon ce qu’a rapporté The Telegraph mardi.

La femme de 39 ans, qui vivait en Malaisie, aurait cependant perdu la vie le 21 juillet dernier de malnutrition, d’épuisement et d’une infection «semblable au choléra» résultante de son régime de vie extrême, ont rapporté des proches selon le média britannique.

La cause exacte du décès n’a cependant pas encore été révélée par les autorités.

«Elle a choisi ce chemin. Je me suis battue pendant plusieurs années [...], mais elle n’a pas voulu écouter sa mère, aurait indiqué Vera Samsonova, 63 ans, en implorant les mauvaises langues d’arrêter d’écrire de mauvaises choses à son sujet sur ses réseaux sociaux. Ça me blesse beaucoup.»

La trentenaire à la minceur extrême, qui était fière de dire qu’elle approchait la quarantaine vu son apparence jeune, publiait régulièrement des photos et des vidéos pour faire part de son régime inhabituel, constitué de fruits crus et de jus de fruits et de légumes.

Elle ne consommait ni protéine, ni huile, ni sel, selon The Telegraph, et aurait indiqué ne pas avoir bu d’eau depuis au moins six ans, ne jurant que par ses jus verts. Mais malgré les inquiétudes de ses proches, durant un voyage au Sri Lanka, la femme aurait refusé d’aller chercher de l’aide médicale.

«Ça faisait peur de la regarder, pour être honnête. Ses mains étaient minces, comme celles de ma sœur de 12 ans, aurait confié une amie au média russe 116.RU. Quand je l’ai vue plus tard à Phuket [en Thaïlande], je vivais juste au-dessus de son appartement, et chaque jour j’avais peur de retrouver son corps sans vie le matin.»