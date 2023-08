Son médecin lui injecte accidentellement de l’acide dans le vagin

Une femme de la Pennsylvanie a subi des brûlures horribles et a vu ses organes génitaux défigurés après que sa médecin lui a injecté de l’acide dans le vagin plutôt qu’une solution saline, rapportent plusieurs médias américains. Cette erreur médicale pourrait d’ailleurs mettre fin à ses rêves de tomber enceinte.

Christine, qui est enseignante en prématernelle à Philadelphie, s’est rendue dans une clinique de fertilité le 19 décembre dernier pour un traitement de routine. Cette dernière consistait à lui injecter une solution saline afin de vérifier si ses trompes de Fallope étaient bloquées.

C’est toutefois de l’acide trichloroacétique, un liquide particulièrement corrosif, qui se trouvait dans la seringue utilisée par la médecin.

La substance lui a causé une douleur atroce à l’abdomen et dans le bas du torse ainsi que des brûlures chimiques internes et externes aux premier et deuxième degrés.

Le vagin de la femme de 33 ans a été sérieusement endommagé et déformé par du tissu cicatriciel ressemblant à du cuir.

Vive douleur

Christine a déclaré au Philadelphia Inquirer qu’elle a commencé à ressentir de la douleur quelques secondes après l’injection.

«Quelque chose ne fonctionne pas. Quelque chose ne va pas. Est-ce que c’est supposé brûler?», aurait-elle répété à sa médecin.

Cette dernière aurait toutefois ignoré les plaintes et les questions de sa patiente en lui affirmant qu’il s’agissait simplement d’une solution saline.

La médecin a donc continué de regarder son moniteur comme si la procédure se déroulait normalement et est sortie de la pièce une fois qu’elle croyait que tout était terminé

C’est à ce moment que des taches rouges ont commencé à apparaître sur les cuisses et les jambes de la patiente.

«C’est la pire chose que j’ai vécue», a affirmé Christine.

L’acide trichloroacétique est une substance particulièrement puissante et considérée cancérigène. Elle est si corrosive que ses vapeurs suffisent à brûler le nez et la gorge.

Pas d’excuses de la clinique

Plus de sept mois après l’événement, la Main Line Fertility n’avait toujours ni présenté d’excuses, ni expliqué comment une telle erreur avait pu se produire.

Dans les démarches judiciaires entreprises par la Christine et son mari, la clinique nie tout geste dangereux ou toute faute.

Néanmoins, un porte-parole de la clinique a indiqué que toutes les fioles d’acide trichloroacétique avaient été retirées des bureaux et que ce liquide n’était plus utilisé pour traiter des patients.

La patiente et son époux espèrent maintenant obtenir des réponses et une compensation financière. Le couple ignore toujours si cet incident a anéanti ses chances d’avoir un enfant.