Tournée «Eras»: Taylor Swift distribue des bonis totalisant 55 M$ à tous ses employés

Grâce à sa monumentale tournée Eras, Taylor Swift fait de l’argent comme de l’eau et la mégavedette a décidé d’en faire profiter tous ceux qui ont rendu ce succès possible en distribuant des bonis de 55 millions de dollars, rapporte le magazine People.

Des conducteurs de camions aux techniciens en passant par les danseurs et les traiteurs, entre autres, tout le monde a reçu un généreux chèque juste avant la fin de la portion américaine de la tournée au terme d’une série de six concerts au SoFi Stadium de Los Angeles, du 3 au 9 août.

Selon TMZ, la chanteuse de 33 ans a notamment signé des chèques de 100 000$ aux chauffeurs des 50 camions qui ont transporté à travers les États-Unis l’équipement nécessaire à la tenue des concerts.

Ne vous inquiétez pas, Mme Swift ne risque pas la faillite parce qu’elle a récompensé ses employés. Sa tournée mondiale de stades, qui compte pour le moment 131 tout aussi généreux concerts de plus de trois heures chacun au calendrier et d’autres à venir, devrait rapporter près de 1,5 milliard de dollars. Ça en ferait la tournée la plus payante de l’histoire de la musique.

Pour donner une idée, selon ce qu’a appris Le Journal d’une source dans l’industrie, Taylor Swift vend en moyenne 100$ de produits dérivés par spectateur chaque soir. Tout autre artiste considère avoir connu une soirée payante s’il arrive à une moyenne de 10 à 15$ par tête.

Générosité exceptionnelle

Selon l’animateur Mike Gauthier, qui couvre la scène musicale depuis 40 ans, d’autres artistes ont déjà récompensé leurs employés en tournée, mais une générosité de l’ordre de celle démontrée par Taylor Swift est exceptionnelle.

«Je sais que Céline gâtait les membres de son équipe de temps en temps, mais je ne peux pas dire les montants ou ce qu’elle faisait», dit Mike Gauthier, qui aimerait que la publicité entourant le geste de Taylor Swift fasse boule de neige auprès des autres vedettes de la musique.

«Elle va peut-être lancer une nouvelle tendance de partager parce qu’en réalité, les 50 conducteurs de camions, s’ils n’étaient pas là, il n’y en aurait pas, de spectacles.»

«Elle le fait pour le bien-être des gens, poursuit Mike Gauthier, mais elle va en bénéficier aussi. Ses employés ne partiront pas.»