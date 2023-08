Voyager à la dernière minute: est-ce une bonne idée ?

Les voyages de dernière minute sont loin d'être une bonne idée, selon des agences de voyages.

Avec les 310 millimètres de pluie reçus en Estrie, nombreux sont les vacanciers qui souhaitent profiter du beau temps, ailleurs dans le monde. Il serait toutefois préférable de planifier le voyage à l’avance.

«Les vacances de la construction, ç’a été un vrai boom en termes d'appels de gens qui souhaitent aller en voyage à la dernière minute. Par contre, après avoir réalisé que c'était trop cher et que les options n'étaient pas assez satisfaisantes pour eux, plusieurs ont changé d'idée», a dit la conseillère de voyage pour l'agence Station Vacances, Doris Landry.

Depuis la pandémie, les agences remarquent que les prix sont exorbitants. Même si la demande est là, les offres ne sont pas accessibles. L'inflation et le prix du carburant pèsent lourd dans la balance, surtout pour les billets achetés à quelques jours du départ.

«Avant, c'était possible de trouver des deals qui en valaient la peine deux à trois jours avant le départ. Maintenant, ça n'existe plus, surtout pas pour les familles et les gros groupes», a mentionné la propriétaire de l'agence Voyage Horizon, Myriam Boudreault.

Cette dernière ajoute que, pour ceux qui seraient tentés de vouloir partir à la dernière minute, il faut s'assurer de ne pas être limité dans son budget, de ne pas avoir de préférence en termes de destinations et d'avoir un horaire flexible.

Selon les conseillères de voyages, attendre à la toute dernière minute n'est pas un risque qui vaut la peine.

«Souvent, les meilleures offres seront déjà toutes réservées, il n'y aura plus assez de billets et s'il en reste, ils seront trop chers. Tout ce stress-là n'en vaut pas la peine, surtout si les gens veulent passer de beaux moments», a expliqué Mme Landry.

Une nouvelle tendance

Les agences remarquent que de plus en plus, les gens qui souhaitent partir à l'étranger réservent à l'avance.

«Après ne pas avoir pu voyager pendant presque trois années complètes, la demande elle est là. Notre automne 2023 et notre début d'hiver 2024 sont réservés aux quarts de tour. Depuis la pandémie, c'est une habitude qu'on voit de plus en plus chez nos clients», a ajouté Mme Boudreault.