5 trucs pour trouver des billets d’avion moins chers

Avec un été à la météo plutôt changeante et pluvieuse, les Québécois sont nombreux à quitter la province pour se rendre à l’étranger.

Comment faire des économies sur vos billets d’avion?

Andrew D’Amours, cofondateur du site Flytrippers, a offert quelques conseils en entrevue sur les ondes de LCN, jeudi matin.

1- Ne pas voyager en juillet août

Il suggère de voyager en septembre, en mai et même juin. Par contre, les mois de juillet et août sont les meilleurs pour de nombreuses familles.

Une chose est sûre, pour ces deux mois, attendre à la dernière minute n’est vraiment pas l’idéal «à moins d’être extrêmement chanceux».

Andrew D’Amours suggère à ceux qui voyagent pendant ces périodes achalandées de réserver d’avance, tout simplement.

2- Soyez flexibles sur les départs

Vous souhaitiez partir en voyage le vendredi? Peut-être devriez-vous songer à partir le jeudi et le samedi.

«Tu as trois fois plus de chance que le billet soit moins cher. Tu as trois journées à regarder au lieu de juste une. Ce n’est pas un gros changement, partir une journée plus tôt ou plus tard.»

3- Prendre des vols avec escales

Les vols directs sont toujours les plus chers.

Si vous êtes moins pressés, prendre des vols avec escale peut vous faire économiser beaucoup d’argent, mais évidemment ils sont plus longs.

4- Partir d’un autre aéroport

«Montréal c’est excessivement cher en été pour l’Europe, surtout en été. Je le sais, je l’ai fait moi-même. Je suis parti de Boston avec ma copine, ça nous a sauvé plus de 1000$ pour les deux. Ça vaut la peine de faire 5 heures de route si on veut économiser», soutien Andrew D’Amours.

5- Choisir une ville d’arrivée différente

Au lieu de prendre un vol Montréal-Bruxelles qui couterait plus cher, il suggère simplement de choisir le vol le moins cher vers l’Europe par exemple.

Une fois sur le Vieux-Continent, vous pourrez vous déplacer à moindre coût.

«Par exemple ton vol Montréal-Bruxelles serait 1500$, alors que Montréal-Paris serait 800$. Une fois sur place, tu peux prendre un train, ou un vol intérieur low-cost. Il faut tester le plus de possibilités pour les billets d’avion», conclut le spécialiste.

