Accident de VTT à Beauport: fin tragique pour une femme «pleine de vie»

Les hommages se multipliaient jeudi pour la jeune femme de 27 ans qui a succombé à ses blessures après un accident de VTT à Beauport, la veille.

Plusieurs proches ont identifié sur Facebook la victime comme étant Liliane Audet Cloutier. L’information a été confirmée jeudi après-midi par le Bureau du coroner.

«La vie est injuste. Aujourd’hui, elle prend celle de ma petite soeur [...]. On ne se l’aura [sic] jamais assez dit. Je t’aime», a écrit sur le réseau social Alexandra Audet-Cloutier.

La jeune femme était «pleine de vie» et illuminait le quotidien des gens autour d’elle, ont partagé d’autres membres de son entourage dans des messages d’adieu.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Escorte policière

La police de Québec a été informée vers 14h45, mercredi, du drame qui s’est joué dans un terrain vague à proximité du centre de plein air de Beauport, à Québec.

«Une fois prise en charge par les premiers intervenants sur place, la dame subit une perte de conscience et des manœuvres de réanimation sont rapidement entreprises», a relaté l’agente aux communications Marie-Pier Rivard, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Photo Agence QMI, Guy Martel

Une escorte policière a d’ailleurs été mise en place pour assurer son transport le plus rapidement possible vers un centre hospitalier. Malheureusement, on a appris son décès en soirée.

Accidentel

Après une courte enquête, le SPVQ a conclu à un événement accidentel. Le dossier a été soumis à un coroner qui devra établir les causes et les circonstances du décès, a précisé une autre porte-parole, Sandra Dion.

Le Bureau du coroner n’a pas voulu en dire plus sur ce qui a pu se produire en raison de son enquête en cours.

Bilan funeste

Cet événement alourdit un bilan déjà funeste au Québec depuis le début des vacances de la construction.

Lundi, la Sûreté du Québec (SQ) indiquait qu’une quinzaine de personnes ont perdu la vie dans 11 collisions routières, en l’espace de seulement sept jours.

C’est plus que dans toutes les deux semaines de la construction il y a un an. Parmi ces victimes, on compterait six motocyclistes ou conducteurs de VTT, a rapporté Le Journal.

Par ailleurs, au moins trois personnes sont mortes noyées, principalement dans des cours d’eau.

«Ça, ça veut dire qu’à l’heure où on se parle, il y a une vingtaine de familles québécoises qui, au lieu d’aller au zoo, d’aller en camping, à la pêche [ou] aux glissades d’eau, doivent retourner à la maison pour organiser des funérailles», s’attriste le policier Drolet dans une vidéo diffusée sur les plateformes numériques de la SQ.

Dans son message, l’agent invite à faire un «électrochoc collectif» afin de «renverser la tendance».