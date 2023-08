Elle revient à la maison et trouve un poteau cimenté dans son stationnement

Une femme, qui a trouvé un énorme poteau métallique cimenté dans son allée de stationnement, a finalement découvert qui l'avait mis là.

Sophie Hucker est rentrée chez elle la semaine dernière et a découvert le poteau de sept pieds de haut bien ancré dans le ciment devant son garage, rapporte The New York Post.

«J'ai pensé, "oh quelqu'un l'a fait livrer ici par erreur"», a déclaré l'enseignante, qui vit dans la ville néo-zélandaise de Tauranga. «Mais quand je suis sortie de ma voiture pour la déplacer, elle avait été cimentée. Je ne pouvais pas la déplacer.»

Supposant que personne ne laisserait un unique poteau au milieu d'un stationnement, Hucker a laissé une note sur la structure demandant à quiconque qui l’avait érigé de l'appeler, selon le média américain.

Le poteau étrange est devenu viral lorsque Hucker a publié une photo de celui-ci sur son compte Facebook. Des détectives d’Internet provenant de partout dans le monde ont aussi tenté d’élucider le mystère, rapporte The New York Post.

Après une semaine à tenter de trouver à qui appartenait le mystérieux poteau, Hucker a déclaré que l'énigme avait été résolue.

Mieux encore, le poteau avait disparu.

«Il s'agissait d'une erreur d'identité et d'adresse», a déclaré Hucker sur les réseaux sociaux.

Elle a ajouté que c'était l’erreur d'une entreprise d'installation de clôtures qui s’est rendu compte du problème lorsque la publication Facebook d’Hucker est devenue virale.

L’entreprise en faute est depuis venue retirer le poteau et recimenter son stationnement.