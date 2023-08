Elle se fait refaire les seins au Mexique et meurt d’une méningite fongique

Une mère qui s’était rendue au Mexique pour se faire faire des implants mammaires est décédée après avoir contracté une méningite fongique.

Crystal Villegas a passé les quatre derniers mois de sa vie dans un hôpital du Texas à combattre l'infection, a rapporté le journal local ValleyCentral. Elle avait 31 ans.

La méningite fongique est une infection rare et potentiellement mortelle qui provoque un gonflement des zones autour du cerveau et de la moelle épinière, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cela peut se produire lors de procédures médicales si les pratiques de contrôle des infections ne sont pas suivies à la lettre.

La mère texane de trois enfants s'est rendue à Matamoros, dans l'État de Tamaulipas, au Mexique, de l'autre côté de la frontière de sa ville natale de Brownsville, pour économiser de l'argent sur la chirurgie esthétique.

Capture d'écran Facebook Juan Tapia

L’influenceuse s’est fait opérer à la clinique River Side de Matamoros et a commencé à ressentir des maux de tête extrêmement douloureux à peine trois semaines plus tard, a-t-elle déclaré à ValleyCentral en juillet.

Capture d'écran Facebook Juan Tapia

Le média américain rapporte que lors de leur entrevue sur Zoom avec Villegas, elle avait un tube dans la tête pour drainer les fluides et soulager la pression et son discours était au ralenti, mais elle voulait toujours sensibiliser les gens aux dangers des chirurgies.

«Profitez de la vie, ne vous souciez pas de votre apparence ou de quoi que ce soit du genre», a-t-elle dit. «Toute cette histoire de changer notre apparence, ça n'en vaut pas la peine.»

Le mari de Villegas, Juan Tapia a annoncé son décès sur Facebook dimanche après-midi.

Selon le CDC, Villegas est désormais la neuvième personne à mourir d'une méningite fongique après avoir subi des interventions sous anesthésie péridurale à Matamoros.

Les responsables ont identifié le River Side Surgical Center et la Clinica K-3 comme étant les cliniques associées à ces complications. Les deux cliniques ont depuis été fermées.