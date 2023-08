Gros lot de 5 millions $: M. Lachance n’a jamais aussi bien porté son nom

La chance a souri à Dave Lachance, un résident de Chaudière-Appalaches qui a remporté le gros lot d’une valeur de 5 millions $ lors du tirage du Lotto 6/49 du 19 juillet dernier.

C’est lors d’une visite au dépanneur que M. Lachance a décidé de se procurer un billet de loterie pour le tirage du soir même.

Si d’habitude il oublie ses billets et ne les vérifie que plusieurs jours plus tard, l’heureux gagnant a dû sentir que la chance avait tourné cette fois-ci et a mis son billet bien en évidence sur le frigo.

«Je ne voulais pas oublier de le vérifier!» a-t-il expliqué à Loto-Québec.

Il a donc pensé à regarder tôt s’il a pu gagner un peu d’argent à partir de l’application mobile de Loto-Québec.

«Le terminal n’a pas fait le même son que d’habitude!» a dit le gagnant lors de la réclamation de son lot.

Après avoir annoncé la bonne nouvelle à sa conjointe, ils ont profité d’un repas d’anniversaire pour annoncer l’heureuse nouvelle à leurs proches.

M. Lachance compte faire des placements avec cet argent et prévoit quelques petits extras pour ses vacances familiales cet été.