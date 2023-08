Gwyneth Paltrow prend une pause des réseaux sociaux

L’actrice Gwyneth Paltrow a annoncé mercredi son intention de prendre une pause complète de ses réseaux sociaux.

La femme d'affaires a partagé la nouvelle en soirée sur son compte Instagram, avisant ses 8,3 millions d'abonnés qu'elle ferait une pause de ses réseaux pour une durée, jusqu’à maintenant, indéterminée.

«Je prends l’énergie de cette pleine lune avec moi pendant que j’amorce une pause des réseaux sociaux», a écrit l'actrice d'Iron Man, sous une photo d'elle devant la pleine lune, prise par son ami John Benjamin Hickey.

«Je vais travailler à être plus présente», a-t-elle aussi indiqué dans la conclusion de son message, qui se termine en souhaitant un été heureux.

La femme de 50 ans a reçu du soutien d'amis et d’admirateurs dans la section des commentaires, ainsi que plusieurs appels pour qu'elle reste en ligne.

La comédienne Michelle Pfeiffer a notamment écrit : «C'est bien pour toi.»

Gwyneth n'est pas la seule vedette à s'absenter des réseaux sociaux cette année. Plus tôt cet été, les acteurs Taron Egerton et Chris Evans ont annoncé qu'ils feraient une pause avec Instagram et Twitter/X.

Quelques heures avant son annonce, Mme Paltrow a révélé via Instagram qu'elle s'associait à Airbnb pour louer sa maison d'hôtes à Montecito, en Californie.

«@airbnb a eu la brillante idée de faire quelque chose pour rendre le monde un peu moins seul, c'est pourquoi je vous invite à venir passer une nuit dans ma maison d'hôtes de Montecito», avait-elle écrit.

Sa maison d'hôtes sera disponible pour une seule nuit le 9 septembre.