International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu: 5 soirées à ne pas manquer

La 40e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu promet de passer à l’histoire en accueillant plusieurs artistes internationaux et locaux qui feront le bonheur des festivaliers, du 11 au 13 août ainsi que du 17 au 20 août.

Voici cinq soirées à ne pas manquer:

CeeLo Green

Vendredi 11 août, 22h

Scène 40e Loto-Québec

L’auteur-compositeur-interprète, producteur et rappeur américain CeeLo Green chantera assurément ses titres phares Crazy, Forget You et Fuck You! Il a été coach à The Voice aux États-Unis et a remporté cinq prix Grammy en carrière. Avant CeeLo Green, les festivaliers pourront danser sur la musique de Clay and Friends (19h30) et de Souldia (20h45). Aussi en spectacle le même jour: Marco Ema, Dee Holt et DJ Pøptrt.

Bebe Rexha

Samedi 12 août, 21 h 45

Scène 40e Loto-Québec

La flamboyante Bebe Rexha fera danser la foule avec des chansons comme I'm Good (Blue) et Mama avec David Guetta, Meant to Be certifiée diamant avec Florida Georgia Line, In the Name of Love avec Martin Garrix et Me, Myself, & I avec G-Eazy. La soirée s’ouvrira sur la même scène avec DJ Karaba (19h30) et Marie-Mai (20h15). Aussi en spectacle le même jour: Bazzart, Flora, Jordann et Ouri (DJ Set).

Bleu Jeans Bleu et Les Trois Accords

Dimanche 13 août, 19h30 et 21h30

Scène 40e Loto-Québec

PHOTO DE FÉLIX RENAUD FOURNIE PAR L'INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

ANNIE T ROUSSEL / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI

La bande de Claude Cobra proposera des chansons de son plus récent effort studio, Top Minou, en plus de piger dans les succès de ses albums précédents afin de mettre le party dans la place. C’est juste du bonheur et du gros plaisir avec Bleu Jean Bleu, tout comme avec Les Trois Accords, qui assurera le reste de la soirée. Les Trois Accords remplace Patrice Michaud, qui a annulé plusieurs spectacles pour des raisons de santé. Aussi sur scène le même jour: Milk & Bone, Lou-Adriane Cassidy, Guillaume Bordel et Roselle.

Les Cowboys Fringants

Jeudi 17 août, 21h30

Scène 40e Loto-Québec

Après avoir submergé d’émotions les plaines d’Abraham, à Québec, le groupe s’amène à Saint-Jean-sur-Richelieu avec tous ses classiques des dernières décennies ainsi que des pièces de son 10e opus, Les antipodes. La foule donnera assurément de l’énergie au chanteur Karl Tremblay qui, comme on le sait, subit des traitements contre le cancer. L’auteure-compositrice-interprète Sara Dufour, qui accompagne souvent Les Cowboys Fringants, s’amènera à 20h sur la Scène 40e Loto-Québec. Aussi sur scène le même jour: GreyGold, Madiba King et Simon Lachance.

Ne-Yo

Samedi 19 août, 22h

Scène 40e Loto-Québec

La vedette américaine Ne-Yo fera assurément vibrer Saint-Jean-sur-Richelieu avec ses grands succès pop et R’n’B. Il a même promis une soirée «caliente» avec ses chansons Closer, Because of you, Miss Independant, Push Back, So Sick et Sexy Love. Ne-Yo sera précédé sur la Scène 40e Loto-Québec par l’humoriste Mathieu Dufour (19h30), qui est le porte-parole de l’édition anniversaire, ainsi que par la chanteuse Claudia Bouvette (20h45). Aussi sur scène le même jour: Sophia Bel, De Flore, Olivia Khoury et Lucill.

Les billets sont en vente en ligne.