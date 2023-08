«Je pensais mourir»; le maire de Rivière-Éternité toujours en poste malgré un cancer et la COVID longue

Pendant qu’il gérait les feux de forêt, les glissements de terrain ainsi que les inondations qui ont affecté sa municipalité au cours des derniers mois, le maire de Rivière-Éternité menait également un autre combat, celui contre la maladie.

Dans une entrevue accordée à TVA Nouvelles, le maire Rémi Gagné révèle être atteint d’un cancer de la peau depuis plusieurs années ainsi que de la COVID longue.

«Depuis trois ans je suis traité par mon médecin pour un cancer de la peau, dit-il. [Pendant la pandémie] j’ai été magané, je pensais mourir. On a été trois semaines vraiment au lit, moi et mon épouse. Je ressens encore de la fatigue, souvent je suis épuisé et j’ai encore la COVID longue, qu’on appelle.»

Il avait gardé le tout secret jusqu’à maintenant, alors que plusieurs de ses proches se demandaient pourquoi il avait le nez rougeâtre lorsqu’il faisait des apparitions à la télévision pour commenter les intempéries des derniers mois.

Il s’agissait en fait d’un effet secondaire de ses traitements de chimiothérapie.

«À ma première entrevue, je me suis dit que ce n’est pas le temps d’avoir le nez rouge, explique-t-il. Toute ma famille se demandait pourquoi j’avais le nez rouge, parce que je ne l’avais pas dit à personne, juste à ma petite famille à moi.»

Malgré tout, il a tenu à rester en poste, au service de ses citoyens.

«Moi je ne pense pas à moi, je pense aux autres, partage-t-il. Il faut essayer d’être fort parce qu’on a des petites crises de pleurs des fois, on se cache et on revient fort.»

«Je ne suis pas un gars qui pense à moi, ajoute le maire. Moi, tous les matins, je fais le tour de ma municipalité. Tous les jours, je viens à mon bureau pour dire un beau salut à mon monde. Mes employés je les adore et je pense qu’ils ne haïssent pas le maire non plus.»

La directrice générale de la municipalité, Sandre Côté, abonde dans le même sens.

«Monsieur le maire a trouvé ça rough mais il était là pour son citoyen, affirme-t-elle. Il a été là constamment, il n’a pas lâché. C’est quelqu’un qui va écouter et prendre le temps aussi d’apprécier ce qu’on fait.»

M. Gagné avait affirmé qu’il allait quitter son poste à la fin de son présent mandat, mais indique qu’il réfléchit toujours à son avenir en politique municipale.

«J’avais dit que c’était mon dernier mandat, mais les gens me sollicitent tellement qu’on y réfléchit. Si la santé me le permet, bien tant mieux», dit-il.

D’ici là, il compte continuer de répondre présent pour les résidents de sa municipalité.

