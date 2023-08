La météo du mois d’août sauvera-t-elle l’été?

Ce n’est pas un secret pour personnes, le mois de juillet a été marqué par des épisodes de pluie diluvienne, mais à quelle météo peuvent s’attendre les Québécois dans les prochaines semaines?

«L’été n’est pas fini, mais on commence la période un peu plus fraîche», explique Gilles Brien, météorologue. «On a pas été gâté cet été, on n’a pas eu de période de trois jours consécutifs sans précipitations cet été et c’est ça qui donne l’impression aux Québécois qu’on n’a pas été agréable.»

Veilles d’orages violents et de tornades se sont enfilés pendant l’été, mais ce n’est pas chose du passé.

Les Québécois devront passer au travers d’un cocktail météo d’averses et de fortes rafales, jeudi et vendredi, avant de pouvoir profiter d’une belle fin de semaine.

«Le mois d’août c’est comme l’antichambre de l’automne»

Les matins commencent à se refroidir tranquillement. Plusieurs doivent d’ailleurs se vêtir d’une petite laine avant de sortir à l’extérieur.

«On a vu des températures de trois ou quatre degrés dans les derniers jours», dit le météorologue.

Le météorologue explique d’ailleurs que le mois d’août sera plus sec et plus frais, mais somme toute, plus ensoleillé.

«Il n’y aura pas de canicule dans les prochaines prévisions, donc on évite les grosses chaleurs que les États-Unis ont eues», dit-il.

Un été à oublier

Le météorologue souligne qu’Environnement Canada avait prévu de la pluie près des normales de saison pour le Québec pour l’été alors que la province a battu des records de précipitations.

«Cette année, cet aperçu saisonnier était complètement dans le champ», lâche M. Brien. «Les prévisions annonçaient un été normal en termes de pluie et il y en a eu 300 mm alors on se demande ce qu’Environnement Canada fait avec leurs super ordinateurs.»