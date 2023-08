«La mort de Poutine, c’est mieux»: une Russe condamnée pour la photo d’un sac

Une Russe a avancé qu’elle avait été interrogée puis condamnée à verser une amende pour avoir publié la photo d’un sac sur lequel il était écrit que le décès du président russe, Vladimir Poutine, serait «mieux» que le sexe.

Aleksandra va devoir payer 30 000 roubles, soit un peu plus de 423$, pour avoir «discrédité» l’armée russe selon un article du code des infractions administratives, a-t-elle expliqué en entrevue avec le média local Mediazone.

D’après elle, les accusations viendraient notamment d’une série de photos qu’elle a publiées sur Instagram. On y voit un sac orné d’une citation en anglais qui dit: «Le sexe est cool, mais la mort de Poutine, c’est mieux».

Une autre publication montrait un sac avec les mots «non à la guerre» et des graffitis qui s’opposent à l’invasion russe en Ukraine.

Elle a alors vu des agents débarquer en civil à son domicile le 28 juin dernier avant de l’emmener au département du ministère de l’Intérieur. Elle s’est alors fait interroger sur la «propagande» LGBTQ+ qui figure sur ses tatouages.

«Ils m’ont demandé de relever les manches de mon tee-shirt, ont examiné tous mes tatouages, m’ont demandé de traduire la signification des inscriptions en anglais et ont également pris des photos de mon visage et de mes tatouages», a-t-elle expliqué.

Aleksandra n’a également pas eu le droit de contacter un avocat.

Fin juillet, elle a aussi été condamnée à une amende de plus de 2000$ pour «propagande de relations sexuelles non traditionnelles» en plus de l’accusation de «discrédit».