La pluie rend la saison de golf plus difficile

On en parle depuis des semaines, la pluie joue les trouble-fêtes cet été. C'est donc, pour plusieurs, loin d'être un été idéal, notamment pour les golfeurs et les clubs de golf de la région.

Les pluies abondantes occasionnent bien des maux de tête aux amateurs de golf. Jeudi matin, certains se sont fait prendre par la pluie soudaine.

Certains qui ont l'habitude de jouer entre 50 et 75 parties par saison n'en ont joué qu'une quinzaine jusqu'à maintenant.

«Je ne pense pas qu’on puisse rentabiliser notre carte cette année à cause de ces conditions-là», a lancé une membre du Club de golf Sherbrooke.

Pertes financières

Le directeur général du club estime d’ailleurs qu’il y a plus d’annulations cette année. Celles-ci se traduisent en d'importantes pertes financières : «On a quatre ou cinq mois pour pouvoir faire des sous, pour pouvoir rentabiliser l’entreprise. Quand tu perds un mois où il n’y a pas beaucoup de rentabilité, ça affecte toutes les opérations globales parce que tu as des frais fixes sur un terrain de golf», a expliqué Steven Brown.

Pour le Golf & Académie Longchamp, la situation est similaire.

«Si on fait juste regarder le mois de juillet comparativement à l’année passée, on parle d’à peu près 20 % de moins d’achalandage», a mentionné le directeur général, Marc-Étienne Bussière.

Aussi, il y a plus de travail à faire pour conserver la qualité des terrains. Entre autres, les voiturettes doivent circuler dans les chemins afin de ne pas abîmer les verts.

Défier la météo

Certains amateurs de golf préfèrent toutefois ne pas trop se fier aux prévisions météorologiques. De plus, lorsqu'il fait enfin soleil, les terrains sont remplis.

«On a eu des journées record de 350 joueurs», a souligné Steven Brown.

Les amateurs et les clubs espèrent maintenant que la température du reste de la saison sera plus clémente et qu’elle sera aux couleurs du début du mois de juin, qui leur a permis d'en profiter.