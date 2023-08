La Ville de Montréal se dote d'une escouade pour débusquer les logements en location illégale

Si le gouvernement du Québec commence à serrer la vis auprès des plateformes qui offrent l’hébergement de courte durée, voilà que la Ville de Montréal emploie elle aussi les grands moyens. Une nouvelle escouade, qui se chargera d’identifier les logements en location illégale, voit le jour dans la métropole.

• À lire aussi: Québec veut mettre au pas les plateformes comme Airbnb

3 employés de la Ville se chargeront alors d’épurer les quelques 8630 annonces publiées en ce moment même sur Airbnb, dans le Plateau-Mont-Royal, l’arrondissement Ville-Marie et le Sud-Ouest.

Leur rôle: s’assurer que les annonces possèdent un numéro d’attestation et d’établissement, valide.

Malgré un resserrement des mesures par rapport à certaines plateformes, des milliers de publications demeurent illégales.

«Notre petite équipe arrive en renfort pour appliquer la réglementation municipale, mais nos pouvoirs d’enquête sont beaucoup plus limités et les amendes qu’on peut donner sont beaucoup plus petites», indique le maire d’arrondissement sur le Plateau, Luc Rabouin.

Selon la nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, ce sera de la responsabilité des plateformes de s’assurer que les utilisateurs possèdent des numéros valides, sous peine d’amendes allant jusqu’à 100 000$ par annonce.