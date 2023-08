«La Voix»: période de préauditions prolongée

La période d’inscriptions aux préauditions, pour participer à la 10e saison de La Voix, sera prolongée d’une semaine encore.

Voyant l’engouement suscité par cette méthode de sélection qui se fait uniquement en ligne, les Productions Déferlantes ont décidé de poursuivre le processus jusqu’au 10 août.

Les participants sont invités à soumettre une candidature et remplir le formulaire d’inscription au lavoix.ca. Ils doivent joindre un enregistrement filmé dans lequel ils font une courte présentation et interprètent deux chansons: une en français et une en anglais. Une seule vidéo par participant sera acceptée.

Les juges et l’équipe de recherche de La Voix procéderont ensuite à une présélection. Les artistes qui se démarqueront le plus seront convoqué́(e)s en août pour une préaudition en personne.

Rappelons que les coachs de la prochaine saison seront Roxane Bruneau, Corneille, France D’Amour, et Mario Pelchat. Charles Lafortune reviendra quant à lui à l’animation du télé-crochet.

Pour plus de détails et pour soumettre sa candidature, c’est par ici.