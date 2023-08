Miss Venezuela: elle prépare une vidéo humoristique pour ses funérailles et meurt d’un accident peu après

Une jeune femme de 26 ans, qui devait représenter le Venezuela au concours de beauté Miss Amérique Latine, a perdu la vie dans un accident de voiture, seulement quelques semaines après s’être filmée «pour ses futures funérailles».

«Je me filme pour mes futures funérailles parce que c’est toujours moi qui prends des vidéos, et personne ne le fait pour moi», peut-on lire dans la description d’un montage vidéo publié en mai par Ariana Viera sur Instagram, montrant des séquences où la femme apparaît l’air candide, avant de faire semblant d’être surprise par la caméra.

La vidéo, qui se voulait humoristique, suivait une tendance populaire sur les réseaux sociaux, a rapporté le New York Post mercredi.

Malheureusement, ces images pourraient bel et bien être montrées à ses funérailles, puisque la jeune reine de beauté, qui détenait le titre de Miss Venezuela et devait représenter le pays au concours Miss Amérique Latine en octobre, aurait perdu la vie seulement quelques semaines plus tard.

Le 13 juillet dernier, la femme de 26 ans se serait assoupie au volant de son véhicule avant de rentrer en collision avec un camion à Orlando, en Floride, selon plusieurs médias.

«Ma fille s’est endormie. Elle était fatiguée, aurait notamment relaté sa mère en entrevue avec Telemundo31, selon le média américain. Ils l'ont réanimée, mais quand ils allaient l'emmener en traumatologie, elle est restée là.»

Le cœur brisé, de nombreux internautes ont commenté sous la vidéo en déplorant la triste coïncidence.

«C’est tellement triste mon dieu, et maintenant que la vidéo est devenue réelle, ça me fait vraiment de la peine de penser que ce n’était qu’un jeu», a notamment écrit l’un d’entre eux.