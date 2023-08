Mitsou et Iohann seraient séparés après 27 ans d’amour

Ce serait la fin d’un conte de fées qui aura duré plus de 27 ans.

Plusieurs sources nous ont récemment confirmé que Mitsou et Iohann Martin seraient séparés depuis quelques semaines. Injoignable, l’animatrice et femme d’affaires a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’elle avait opté pour des vacances déconnectées, visiblement en solo.

Mitsou et Iohann se sont rencontrés à la fin de l’hiver 1996, au cours d’un souper chez une amie commune. Si le premier contact est un peu tendu, ils vont vite devenir inséparables à la maison... et au travail. Six mois après le début de leur relation, ils fondent le groupe Dazmo, une compagnie qui conçoit des bandes sonores pour la télévision et le cinéma, avec leur partenaire Andrew Lapierre. Sa carrière de chanteuse étant au point mort, Mitsou s’implique alors totalement dans le succès de l’entreprise.

En quelques années, ils ouvrent plusieurs compagnies complémentaires. Les trois partenaires sont aujourd’hui à la tête du groupe Grandé studios, qui propose un écosystème de solutions pour les tournages télé et cinéma. Mitsou et Iohann sont aussi les parents de Stella-Rose, qui aura 20 ans en novembre, et de Mila, qui a eu 16 ans en janvier. Iohann a aussi une troisième fille, Kaia, née d’une précédente relation, que Mitsou a adoptée et de qui elle reste très proche.

On se souvient également qu’en août 2010, Iohann avait organisé la plus belle des cérémonies en préparant un mariage surprise très romantique à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, pour Mitsou et lui. Treize ans plus tard, leur couple n’existerait plus.

Plus belle et épanouie que jamais, Mitsou, qui célébrera ses 53 ans en septembre, est maintenant à un nouveau carrefour de possibilités dans sa vie.

