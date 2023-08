Près de 40 000 $: une directrice aurait utilisé le budget de son école pour des voyages

L’ancienne directrice d’une école secondaire aux États-Unis aurait pigé dans le budget de l’établissement scolaire pour l’utiliser à des fins personnelles, dont deux voyages de luxe sur des îles tropicales.

«Naia Wilson est accusée d'avoir abusé de son autorité et d'avoir utilisé le budget de l'école comme “caisse noire personnelle” pour détourner des dizaines de milliers de dollars afin de financer deux voyages à la Barbade pour elle-même et ses amis», a déclaré Christopher DiMenna, agent spécial intérimaire chargé de la division de Boston du FBI au New York Post.

Âgée de 60 ans, l’ancienne directrice a occupé ce poste à l’école secondaire New Mission, à Boston, pendant plus de 13 ans avant de se faire prendre la main dans le sac. Elle aurait «endossé frauduleusement des chèques à son nom pour les déposer ensuite dans son propre compte bancaire», selon les informations du New York Post.

Ce stratagème, qui a débuté en 2006 et qui s’est terminé en 2019, lui aurait donné précisément 38 806 dollars américains (51 612 dollars canadiens).

L’Américaine, qui a plaidé coupable, est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars américains.