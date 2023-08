Retour du hockey à Louiseville: Le Courteau déménage

Les adeptes du hockey de Louiseville seront finalement comblés cette saison : l'équipe Le Courteau déménage et occupera l'aréna de la ville. Avec le départ abrupt de l'équipe Le Bellemare et le goût amer de son absence, il y aura bel et bien du hockey dès la fin du mois de septembre à Louiseville.

Le Courteau jouait depuis trois ans à Trois-Rivières dans la catégorie Senior A. C'est un déménagement qui allait de soi selon les propriétaires.

«Avec le Bellemare, ça s'est fini de façon très amère, ça n'a pas fini comme on aurait aimé que ça se finisse. On a contacté Tommy par l'entremise de certains amis qu'on a en commun parce qu'on savait qu'il cherchait peut-être un aréna plus adéquat pour du hockey senior», a expliqué l'un des propriétaires de l'équipe, Michael Lygitsakos.

«La réalité était un peu plus difficile côté aréna puis partisans parce qu'il y avait déjà une équipe senior AAA. On voyait l'opportunité ici à Louiseville parce que c'est une ville de hockey, il y a un beau “set-up” à l'aréna», a ajouté un autre propriétaire, Tommy Gosselin.

À Trois-Rivières, Le Courteau pouvait attirer environ 75 personnes lors de parties achalandées. À Louiseville, l'objectif est d'en avoir 400, considérant que le Bellemare pouvait avoir quelques 1200 partisans lors d'un match de série.

«Ça va être plein pourquoi? Parce que le Courteau qui s'en vient ici, va être la seule équipe sur la rive-nord, le reste c'est tout au sud. Donc, les gens aussi bien de Trois-Rivières, de Berthier, de Repentigny vont venir à Louiseville. C'est très bon pour nous autre», a insisté le maire de Louiseville, Yvon Deshaies.

Quelques joueurs et membres du personnel du Bellemare feront partie de la nouvelle équipe louisevilloise.

«C'est important que le hockey revienne. Quand Michael m'a appelé pour me donner l'opportunité de revenir, j'ai sauté sur l'occasion», a avoué un ancien joueur apprécié du Bellemare, Nelson Vargas Dias.

«Il y en a qui sont un peu tannés de voir des bagarres chaque match, bien c'est une belle alternative de venir voir du senior A. C'est un bon calibre de jeu, moins de bagarre», a assuré l'un des joueurs qui fera partie de l'équipe du Courteau cette saison, Gabriel Roberge.

Les premiers billets de saison seront mis en vente jeudi soir. Le camp d'entrainement, lui, doit débuter à la fin du mois.