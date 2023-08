Route 155 : Pas de réseau cellulaire avant 2024

Les automobilistes et les camionneurs qui circulent sur la route 155 entre Chambord et La Tuque attendent depuis des années d'avoir accès à un réseau cellulaire. Le service devait être accessible sur l'ensemble de la route d'ici la fin de l'année, mais voilà que les délais se prolongent et qu’il faudra patienter jusqu’à l’an prochain.

Selon Dany Morin, fondateur du comité citoyen un réseau cellulaire partout pour tous, de nouveaux délais administratifs expliqueraient le report du projet.

«C’est les nouveaux délais administratifs quant à la demande de permis concernant les milieux humides et toute sorte de contraintes qui viennent retarder un peu», a-t-il dit.

Joint par courriel, Bell a précisé que la première phase du projet devrait être terminée d'ici la fin de l'année. Les négociations se poursuivent avec leurs partenaires pour compléter la deuxième phase.

«On m'a dit que les sites étaient déjà défrichés, les chemins d'accès avaient été faits, qu'ils étaient gravelés. Toute la mise en forme avait été faite pour recevoir les ancrages des tours, tout était prêt. Il y a déjà une des huit tours qui a été installée, c'est la tour de la Rivière-Matawin qui est déjà en service. Qui a été mise en service l'automne passé. Ça raccourcit la distance sans avoir accès au réseau cellulaire», a poursuivi M. Morin.

Sept tours doivent encore être installées, en plus du branchement du réseau électrique d'Hydro-Québec.

«Hydro va déployer sur 50 km de plus la ligne électrique qui était manquante entre le lac Édouard et le lac des Commissaires. C'est une bonne chose parce que sur les 50 km qu'il manque, il y a des pourvoiries, il y a des villégiateurs, des chalets. Tous ces gens-là sont encore sur des groupes énergétiques de génératrices», a précisé M. Morin.

Les citoyens ont hâte

Voilà que la patience des citoyens est mise une fois de plus à rude épreuve. Avec la saison de la chasse qui approche, plusieurs s’inquiètent de devoir conduire sur une distance d’environ une heure et demie sans couverture cellulaire.

«Les gens ont hâte de pouvoir être en sécurité parce que c'est quand même une bonne problématique d'être 1h30 sans réseau (...) On sait quand il y a eu le G7 dans Charlevoix, ça n'a pas été très long qu'ils ont érigé huit tours cellulaires pour rendre accessible la sécurité et pour la venue du premier ministre. Les citoyens ne sont pas traités au même titre que les élus», a déploré Dany Morin.

Lorsque le projet de la route 155 sera finalisé, Dany Morin ne compte pas s’arrêter là. Le manque de couverture cellulaire sur la route 167 dans le bas du parc Chibougamau risque d’être son prochain cheval de bataille.