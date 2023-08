Saguenay souhaite éviter de manquer de sauveteurs

La Ville de Saguenay offrira bientôt une formation gratuite pour devenir sauveteur dans le cadre des cours de natation.

La gratuité est rendue possible grâce à un programme gouvernemental qui a vu le jour en 2022. Cet été, les 26 postes de sauveteurs sont comblés pour les sept plans d’eaux des différents établissements.

«Il y a de moins en moins de gens qui se forment pour être sauveteur. Ça cause des problèmes parce que former un sauveteur, ça prend deux trois ans pour qu'ils soient prêts à aller travailler dans des piscines ou des plages. Comme tout le monde qui engage des sauveteurs, on vit la problématique pour combler nos équipes, même si on y arrive», a indiqué Dominic Arseneau, porte-parole à la ville.

Mais ce n'est pas le cas pour toutes les organisations. Plusieurs plages du lac Saint-Jean sont fermées, faute de sauveteurs. C'est le cas à Lac-Bouchette. La municipalité tente de trouver une ressource depuis de nombreuses années, sans succès.

La mairesse se désole de l'absence d'un sauveteur. Elle considère que la plage est en bon état et que le lac est en santé. Malgré cela, impossible de publiciser cet attrait.

«Il n'y a pas beaucoup de plages publiques au lac Saint-Jean. Lac-Bouchette a une très belle plage qui est très longue et qui est toute en sable. On ne peut pas faire de publicité pour attirer les gens. On dit que c'est baignade interdit, donc on ne viendra pas se contredire non plus», a dit Ghislaine Hudon.

Selon la Société de sauvetage du Québec, les postes de sauveteurs sont souvent prisés par les étudiants. Mais avec le vieillissement de la population, l'organisme travaille sur d'autres pistes de solutions et vise surtout des retraités ou encore des préretraités. Les conditions de travail sont également à revoir selon la société, parce que plusieurs personnes qui sont formées pour être sauveteur se tournent vers d'autres emplois. Ils seraient 40 % dans cette situation, à l'échelle du Québec.

Moins de 1 % des noyades au Québec surviennent dans des endroits où il y a un sauveteur, selon la Société de sauvetage.