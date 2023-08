Une troisième perquisition en un mois à la boutique de champignons magiques Funguyz

Jamais deux sans trois: pour la troisième fois en autant de semaines, les policiers de Montréal ont débarqué dans une boutique illégale de vente de champignons magiques, qui continue de rouvrir ses portes après chaque intervention policière.

Jeudi midi, plusieurs policiers et enquêteurs ont investi le commerce Funguyz, situé sur la rue Ontario Est, près de l’avenue Papineau, afin de mettre un terme aux activités illicites qui s’y déroulent.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos informations, les policiers devaient non seulement confisquer la marchandise illégale du commerce, mais ils devaient également saisir l’immeuble en entier. Cette façon de faire se veut une ultime tentative pour empêcher les administrateurs de rouvrir boutique au cours des prochains jours.

C’est la troisième fois depuis la mi-juillet que le SPVM débarque dans ce commerce de vente de champignons hallucinogènes.

Le 11 juillet, les policiers ont mené une première perquisition dans les locaux de la boutique Funguyz. Du matériel avait été saisi et quelques personnes avaient été arrêtées.

Malgré cela, les administrateurs avaient défié la loi en ouvrant à nouveau leurs portes moins d’une semaine plus tard.

La réouverture du commerce a amené les forces de l’ordre à y effectuer une deuxième perquisition, le 20 juillet. Mais encore une fois, faisant fi des consignes, le commerce avait rouvert ses portes à ses clients quelques jours plus tard.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos informations, durant l’enquête, les policiers ont remarqué que les responsables de la boutique auraient utilisé une fillette de seulement 10 ans pour faire de la livraison de champignons magiques à certains clients.

La vente et la possession de champignons magiques et de leurs substances actives, la psilocybine et le psilocybe, sont illégales en vertu du Code criminel canadien – à moins d’être autorisées à des fins thérapeutiques par Santé Canada.