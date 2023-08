Adrienne Vaughan, présidente de la maison d'édition de «Harry Potter», tuée dans un horrible accident de bateau

La présidente de la maison d'édition Bloomsbury USA a été tuée devant son mari et ses deux jeunes enfants alors que leur bateau a percuté un voilier au large des côtes italiennes, rapporte le New York Post.

Adrienne Vaughan, 44 ans, présidente de la société surtout connue pour les livres «Harry Potter», a été projetée à l'impact dans l'eau. Elle est atterri entre les coques des deux navires et heurtée mortellement par l’hélice de leur bateau, selon les médias locaux.

Capture d'écran Facebook: Mike White

Une vidéo déchirante filmée par un invité à une fête de mariage sur le voilier montre des fêtards en maillot de bain qui dansent lorsque l’évènement tragique se produit.

Le mari de Vaughan, Mike White, a également été blessé. Il a été transporté dans un hôpital de Castiglione di Ravello, où il a subi une intervention chirurgicale à l'épaule gauche, selon les informations locales.

Capture d'écran Facebook: Mike White

Leurs enfants – Leanna, 14 ans, et Mason, 11 ans – n'ont pas été blessés physiquement, mais ont été traités pour choc, selon le New York Post.

Capture d'écran Facebook: Mike White

Le conducteur du petit bateau, identifié comme étant un homme de 30 ans, a également été hospitalisé pour des blessures aux côtes et au bassin. Il aurait échoué aux tests de toxicologie après l'accident, selon l'agence de presse italienne ANSA.

Vaughan et sa famille avaient affrété le hors-bord de 29 pieds avec un skipper et visitaient le fjord de Furore au large de la côte amalfitaine près de Naples jeudi soir, lorsque le navire a fait un virage inattendu à 180 degrés et a percuté le voilier de 130 pieds, ont déclaré les médias locaux.

Vaughan a été sauvée de l'eau et emmenée à la terre, où les premiers intervenants ont tenté de lui sauver la vie.

Un hélicoptère médical a ensuite été appelé sur les lieux pour la transporter en centre hospitalier, mais elle a été déclarée morte avant d’arriver, selon des informations locales.