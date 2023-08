Battu à mort pour une remarque à des hommes qui urinaient devant chez lui

Un homme agressé durant les Fêtes de Bayonne, l'un des plus grands rassemblements populaires d'Europe qui a connu un record de fréquentation cette année, est décédé jeudi, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de la ville du sud-ouest français.

La victime, un habitant de Bayonne de 46 ans, est décédée après neuf jours de coma artificiel et trois individus suspectés de l'avoir roué de coups alors qu'il rentrait chez lui dans le centre-ville, le premier soir des Fêtes, sont toujours recherchés.

L'enquête a été requalifiée en meurtre, selon la même source.

La victime avait été rouée de coups alors qu'elle rentrait chez elle et avait fait une remarque aux trois hommes, surpris en train d'uriner devant sa porte. Souffrant d'un traumatisme craniocérébral, elle avait été placée sous coma artificiel.

Les Fêtes de Bayonne ont attiré un record de fréquentation cette année, d'environ 1,3 million de «festayres» (festivaliers) sur cinq jours, selon la mairie qui coordonne depuis plusieurs années un travail de prévention avec des associations, notamment contre les agressions sexuelles.

Quatre plaintes pour des viols «survenus sur la voie publique ou dans des appartements» et dont certains ont pu être «clairement établis» ont mené à l'ouverture d'enquêtes, toujours selon le parquet.

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, a fait part sur X (ex-Twitter) de son «soutien» à la famille et aux proches de la victime. L'opposition municipale a appelé à une réflexion autour des Fêtes pour «garantir leur pérennité et leur sécurité» et un rassemblement «contre toutes les violences» est prévu vendredi soir à l'appel d'associations et de cafetiers de la ville.

Le bayonnais sauvagement agressé lors de la première nuit des fêtes a succombé à ses blessures. Au nom de la communauté des bayonnais.e.s, j’adresse notre témoignage de soutien et d’affection à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve. — Jean-René Etchegaray (@JreneEtchegaray) August 4, 2023

Traditionnellement organisées le dernier weekend de juillet, les Fêtes de Bayonne seront avancées l'an prochain du 10 au 14 juillet, en raison de la mobilisation des forces de l'ordre pour les Jeux olympiques de Paris. Elles se chevaucheront d'autres grandes festivités du Pays basque, notamment la San Fermin, à Pampelune en Espagne.

Le dispositif de sécurité, avec plus de 1000 policiers, gendarmes et agents de sécurité privée, représente un tiers du budget de l'organisation.