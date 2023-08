Corps identifié 16 ans plus tard: son mari ne l’avait jamais déclarée disparue aux autorités

Les restes d’une femme retrouvés il y a plus de 16 ans ont finalement pu être identifiés comme une mère de famille dont le mari et les proches n’avaient jamais rapporté la disparition, grâce à des progrès entourant les tests génétiques.

«L'enquête sur la mort de Jeana [Lynn Burrus] a été compliquée davantage puisqu'elle n'a jamais été portée disparue par sa famille, et ses allées et venues n'ont jamais été contestées», peut-on lire dans une publication du bureau du shérif du comté de Sarasota (SCSO) en Floride jeudi.

Plus de 16 ans après que les restes d’une femme aient été retrouvés «enterrés dans une tombe peu profonde dans une zone boisée» en février 2007, le corps policier aurait «utilisé les progrès actuels des tests ADN et de la généalogie génétique» pour parvenir à identifier la victime comme étant Jeana Lynn Burrus, une mère de famille de 39 ans, a rapporté The Mirror vendredi.

Sa disparition n’avait pourtant jamais été rapportée aux autorités par son mari, James Burrus, qui aurait plutôt fait accroire à leur fils que sa mère les avait abandonnés, en changeant sa version à plusieurs reprises au fil des ans, selon le média britannique.

Ce n’est qu’en novembre 2022 que des avancées technologiques ont permis de rouvrir le dossier qui accumulait la poussière, notamment parce que personne de son entourage n’aurait levé le drapeau rouge pour qu’une enquête soit effectuée.

«Nous savons qu’il avait abruptement quitté Sarasota pour déménager en Californie. Il était là-bas pour un temps, et nous pensons qu’un rapport [sur le] crime a été envoyé à des médias durant cette période. Puis il aurait abruptement quitté la Californie pour retourner à Maryland», aurait expliqué le détective Mark Lefebvre du SCSO à ABC7.

La police demande l’aide de tous ceux qui connaîtraient cette famille de près ou de loin, pour tenter de faire la lumière sur les événements.