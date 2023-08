Des places en garderie qui coûtent plus cher que d’autres

La grande disparité des prix entre les garderies subventionnées et celles non subventionnées crée des maux de tête aux parents, mais également aux propriétaires de garderies privées qui ne reçoivent pas de soutien du gouvernement.

C’est le cas de Josée Poirier, directrice générale de l’Académie GP, à Montréal. Celle-ci doit, encore cette année, réorganiser les groupes de sa garderie privée non subventionnée, parce que bon nombre de parents quittent ces installations au profit de garderies subventionnées.

«Les parents ne partent pas parce que le service n’est pas de qualité. Le parent part parce qu'il y a un enjeu financier. Les enfants ne méritent pas d'être ballotés comme ça», a affirmé Mme Poirier, en entrevue à TVA Nouvelles.

Elle demande une bonification aux parents de l'aide de Québec.

«À partir du moment où tout le monde va payer le même prix, il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire, les garderies vont rester comme elles sont. On ne passera pas au ballotage chaque mois d'août. Chaque mois d'août, c'est "on déshabille Paul pour habiller Pierre"», soutient Josée Poirier.

Notre journaliste a effectué le test avec l'outil de calcul du remboursement de Québec pour une famille de revenu moyen. Le Québec rembourse jusqu'à 40$ par jour, mais la plupart des garderies privées non subventionnées demandent 55, voire 60$ par jour. Ça représente une différence de 4 700$ par année.

«En tant que parent qui paie nos taxes, on devrait être en mesure d'amener nos amis à une garderie qui est couverte par le gouvernement. Par contre, l'attente de 3 à 5 ans, c'est ridicule», soutient un père de famille.

«Si je n'avais pas les moyens pour payer plus, on serait vraiment mal pris. Il aurait fallu que j'aille frapper à des portes. Il aurait fallu que j'aille trouver une façon de me retrouver en CPE et, forcément, pas nécessairement dans mon secteur», clame quant à elle une mère.

Un appel d'offres du gouvernement a été lancé au printemps pour subventionner 5 000 des 65 000 places au privé, mais c’est trop peu, selon l’organisme Ma place au travail.

«On est contents de savoir que le gouvernement et le ministère s'engagent vers la conversion pour que tout le monde paie le même prix, mais on voit bien qu'à ce rythme-là, ce ne sont pas nos enfants qui vont en profiter, mais peut-être nos futurs petits-enfants dans le meilleur des cas», indique la présidente du Conseil d’administration de l’organisme, Oriane Couchoux.

Le cabinet du ministre de la Famille dit comprendre les parents et avoir accéléré le pas pour subventionner davantage de places en garderie.

