Disparue depuis 27 ans, une nouvelle présumée victime du tueur de Gilgo Beach identifiée

Les autorités ont identifié vendredi matin une autre présumée victime du tueur en série de Gilgo Beach, rapportent plusieurs médias américains, dont CNN.

«Jane Doe 7» ou «Fire Island Jane Doe» serait en fait Karen Vergata, disparue depuis 27 ans.

La victime était âgée de 34 ans lors de sa disparition en 1996.

Ses restes (ses jambes et ses pieds) avaient été découverts le 20 avril la même année sur les berges de Fire Island, et 15 plus tard, son crâne a été découvert à Nassau County.

C’est en 2011 que les analyses d’ADN ont révélé que ces restes humains appartenaient à la même personne.

Il n’y a aucune autre accusation pour le moment.