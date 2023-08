«J’ai négligé beaucoup mes enfants», reconnait l’ex-députée Joëlle Boutin

Plus de deux semaines après son départ de la vie politique, l’ex-députée Joëlle Boutin a fait le point sur les difficultés qu’elle a rencontrées lors de son parcours, notamment sur le plan familial.

• À lire aussi: Démission de Joëlle Boutin : le PQ tiendra son caucus pré-sessionnel dans Jean-Talon

• À lire aussi: La députée caquiste Joëlle Boutin démissionne et retourne dans le secteur privé

• À lire aussi: François Legault réagit au départ de Joëlle Boutin

Dans une entrevue exclusive, l’ex-politicienne a expliqué les raisons derrière sa démission après avoir été à la tête de la circonscription de Jean-Talon pendant quatre ans.

Une décision qui n’a pas été simple pour la femme qui avoue consacrer beaucoup d’heures dans ses activités professionnelles.

«J’ai négligé beaucoup mes enfants. La politique, c’est super passionnant, on veut être actif, on veut être présent, on passe beaucoup de temps à l’Assemblée nationale», explique-t-elle à notre cheffe d’antenne Andrée Martin.

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Concilier vie familiale et vie professionnelle n’est pas une mince tâche, et Joëlle Boutin l’a appris à ses dépens après une séparation lorsqu’elle était directrice de cabinet.

«Je suis tombée dans une garde partagée [...] une des raisons c’était que j’étais très ‘focusée’ sur mon travail [...] mes enfants, j’avais peu de temps pour eux. C’est plus difficile pour la gestion familiale quand t’es en garde partagée», souligne-t-elle.

L’état de santé de sa sœur a également joué dans la balance de sa décision, alors que Mme Boutin souhaite se rapprocher de ses enfants.

«J’ai une sœur qui a un cancer très grave. On a beaucoup de discussions ensemble. Dans le dernier mois, son cancer a aussi évolué. Elle, c’est une mère exemplaire. Elle a mis tellement d’énergie sur ses enfants, surtout à l’adolescence [...] ça m’a amenée à beaucoup réfléchir à ça», a-t-elle témoigné.

Les enfants de l’entrepreneure, dont la fille est âgée de 11 ans, se désolaient de voir leur mère consacrer autant de temps dans sa vie professionnelle.

Cette dernière soulève un moment qui lui a fait remettre plusieurs choses en perspective, alors qu’elle était cheffe de cabinet.

«Mon fils, dans le passé [...] leur père leur demande [...]: "qu’est-ce qui t’as le plus dérangé dans ton année?" "Le fait que je vois jamais maman"» donne-t-elle en exemple, ajoutant que sa fille lui a fait des reproches similaires.

«Ma fille, à la fête des Mères, en mai dernier, m’a écrit une petite carte: "Je t’aime vraiment beaucoup maman, même si t’es une maman absente.»

Questionnée sur les défis qui s’accompagnent pour les femmes en politique, l’ex-députée ne souhaite pas décourager les futures politiciennes.

«Il y a une manière de s’organiser, et souvent, ça prend de l’aide autour. J’avoue que je n’avais pas énormément d’aide autour de moi. C’était difficile pour moi d’aller chercher mon enfant à l’école [...] faut savoir que quand on se lance en politique et qu’on a une famille, nécessairement, on va sacrifier du temps de famille», reconnait-elle.

Un nouveau défi professionnel attend Joëlle Boutin, qui se joint à l’équipe de Levio, une firme de services-conseils en affaires et technologies.

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*