La mentalité «yolo» de la nouvelle génération: un autre défi vers la propriété, pointe un planificateur financier

La situation financière des Québécois et Québécoises est présentement mise à mal, et à fortiori pour la jeune génération.

Ils sont en effet plusieurs à avoir dû dire adieu à la propriété, et même à la location dont ils rêvaient.

«L’immobilier coûte beaucoup plus cher qu’il y a quelques années, à l’époque de la génération X, ou des baby-boomers, par exemple», confirme le planificateur financier Simon Houle.

«Avec l’inflation qui a plafonné à 8%, c’est encore plus dur», ajoute-t-il.

Selon M. Houle, la mentalité «yolo» d’une partie de la nouvelle génération la placerait dans une position encore moins avantageuse d’un point de vue financier.

«Le coût de vie a augmenté pour tout le monde, mais encore plus pour les plus jeunes parce qu’ils ont une mentalité un peu différente aussi. Le fameux phénomène "yolo", c’est que souvent une qualité de vie pour eux va être plus importante... ils vont vouloir accumuler les événements de vie, dépenser là-dessus, et souvent ça coûte cher ça», détaille-t-il.

M. Houle fait ainsi référence à l'acronyme «you only live once» (tu ne vis qu'une seule fois), qui encourage les jeunes à vivre l'instant présent.

Selon M. Houle, si les jeunes ont l’opportunité de rester habiter chez leurs parents, ils doivent saisir cette occasion afin de mettre de l’argent de côté.

«C’est la bonne vision des choses de mettre de l’argent de côté rapidement. Dès qu’on est jeune et qu’on a un peu de revenu, si on est capable d’en mettre un peu de côté, ça va nous faire un bon coussin», conseille-t-il.

Écoutez l’entrevue complète du planificateur financier Simon Houle dans la vidéo ci-dessus.