Les agriculteurs réclament une aide d'urgence

L’Union des producteurs agricoles (UPA) demande une aide d’urgence au gouvernement du Québec après les «évènements climatiques extrêmes» des dernières semaines qui pourrissent la vie de centaines de productrices et producteurs horticoles.

En conférence de presse à Sainte-Clotilde ce matin, le président de l’UPA, Martin Caron, déclare que la situation actuelle n’est rien de moins qu’«une catastrophe».

«Hausse record de quantité de pluie qui est tombée, 100mm et plus dans une journée»; Martin Caron répète à plusieurs reprises que «c’est du jamais-vu».

Ce sont des conditions qui sont moins que favorables pour cette «grande famille» de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui travaille à «nourrir les Québécois et Québécoise, et les gens du Canada».

«Nous les producteurs, on aimerait bien mieux être dans nos champs et travailler sur nos terres agricoles, mais si on est ici c’est parce que c’est vraiment urgent», martèle M. Caron.

