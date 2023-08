Les intoxications causées par les champignons préoccupent

Une cinquantaine d'intoxications alimentaires sont survenues depuis le début de l'année au Québec en raison de la consommation de champignons.

Les quantités de précipitations ont été importantes dans la province ces dernières semaines, ce qui a permis aux champignons de pousser beaucoup plus qu'à l'habitude en forêt.

Par le fait même, les citoyens sont plus nombreux à les apercevoir et à vouloir les cueillir. Un appel à la prudence est lancé puisque la ligne est parfois mince entre les espèces qui semblent comestibles et celles qui peuvent être mortelles.

Les différents intervenants demandent au public de se fier aux experts.

«Ce n'est pas parce que tu as pris un cours de quelques heures ou que tu donnes un cours de quelques heures, que les gens vont partir rassurés», a précisé France Otis-Dallaire, présidente du Cercle des mycologues de Saguenay depuis une quarantaine d’années.

Le Cercle organise d'ailleurs des sorties en forêt et des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), en plus d'offrir un service d'identification des champignons pour assurer la sécurité du public.

Le Centre antipoison du Québec a reçu 18 appels de citoyens du Saguenay – Lac-Saint-Jean qui avaient des inquiétudes depuis le début de l'année. Si vous aussi vous cueillez des champignons en forêt et que vous avez le moindre doute, l'organisme vous demande de le contacter.

«On va évaluer le risque potentiel de toxicité. On ne va pas essayer d'identifier le champignon en tant que tel, mais la possibilité ou la probabilité que la personne ait été exposée à une toxine liée au champignon. Suite à ça, on va soit l'observer à la maison ou l'envoyer à l'hôpital», a mentionné la directrice médicale du Centre, la docteure Maude Saint-Onge.

L'engouement pour la mycologie, la science des champignons, est de plus en plus forte. Malgré tout, les intoxications ne seraient pas plus nombreuses que par le passé.