Méfiez-vous des colporteurs: des citoyens de Jonquière floués

Si vous recevez la visite d'un colporteur qui tente de vous vendre un forfait pour des massages, on vous suggère d'être très vigilants. Des citoyens de Jonquière pensent avoir été floués et des plaintes ont été logées à la police et à l’Office de la protection du consommateur.

Jonathan Thibault aurait été floué par l'entreprise Promo XP. La semaine dernière, un colporteur lui a vendu une carte lui donnant accès à un forfait de massages chez une massothérapeute de Jonquière. Cette vente n'a finalement jamais été honorée.

«Je lui ait fait un virement Interac d'une centaine de dollars pour avoir une carte privilège. Quand il est parti, j'ai laissé un message vocal à la masseuse en question pour prendre rendez-vous. Je décide de laisser passer quelques jours au cas où la massothérapeute déciderait de me rappeler. Elle ne me rappelle jamais. Je trouvais ça un peu bizarre», a-t-il raconté.

Il a réclamé un remboursement, en plus de porter plainte à la police et à l’Office de la protection du consommateur.

«Et lui de me répondre une fois que je suis au poste de police qu'il rembourse une fois par semaine, que c'est comme ça», a-t-il poursuivi.

Mais Jonathan est toujours sans nouvelle de l'entreprise.

«Je demande d'être remboursé tout simplement et l'argent que je demande, je ne le reçois pas. Je me sens ‘’barouetté’’ d'un bord et de l'autre par le propriétaire de l'entreprise qui, en passant, n'a pas de site web. C'est très louche», a-t-il souligné.

Pas le seul

Sarah-Jane Munger s'est aussi fait prendre. Contrairement à Jonathan, elle a été remboursée jeudi après de nombreux échanges avec la représentante qui lui a vendu la carte privilège.

«Je lui ait dit “je veux un remboursement maintenant sinon j'envoie une mise en demeure demain. La plainte à la protection du consommateur a été faite. Et selon les informations que j'ai, étant donné que vous n'avez pas de permis et que vous n'avez pas donné de formulaire de résolution, on a un an pour revenir contre vous”. C'est là qu'elle a dit “ok c'est beau je vais te rembourser”. Et elle a répété encore une fois que ce n'était pas une fraude», a raconté Mme Munger.

Anguille sous roche

Selon l'Office de la protection du consommateur, l'entreprise aurait vendu des forfaits pour un centre de massothérapie à Cowansville, sans autorisation. Le propriétaire de Promo XP a aussi fait l'objet de cinq plaintes à l'OPC au cours des deux dernières années.

L’OPC ajoute que le propriétaire de Promo XP «ne possède pas de permis de commerçant itinérant. Il aurait proposé des forfaits prépayés pour divers services, dont de la massothérapie et des lavages de voitures. Les consommateurs n’auraient pas été en mesure d’obtenir lesdits services, soit parce que le commerçant n’avait aucune entente avec Promo XP, soit parce que l’entreprise était fermée.»

La Ville de Saguenay a confirmé qu’aucune demande de permis n’a été effectuée par l’entreprise pour faire du porte-à-porte dans le secteur. Selon le règlement municipal, un colporteur doit se munir d’un permis pour effectuer de la sollicitation et avoir un siège social ou un bureau à Saguenay, ce qui n’est pas le cas de Promo XP.

Un message de sensibilisation est lancé pour éviter que d’autres personnes vivent le même genre de situation que Jonathan et Sarah-Jane.

«J'encouragerais les gens qui reçoivent du porte-à-porte dans les prochains jours à ne pas céder à leur offre alléchante et de demander aussi leur permis de vente itinérante», a conseillé Jonathan.

«Et faire un virement Interac, ce n’est pas une bonne idée !», a ajouté Sarah-Jane.

La compagnie Promo XP n'a pas retourné les demandes d'entrevue de TVA Nouvelles.

La massothérapeute a quant à elle refusé de commenter le dossier en précisant qu'une enquête est en cours. Le Service de police de Saguenay invite toute personne ayant été flouée de la sorte à ne pas hésiter à porter plainte même si un remboursement a été émis.