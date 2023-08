Orages violents: de plus en plus menaçants et meurtriers

L’été 2023 aura été marqué par les pluies diluviennes, les orages violents et le temps très instable.

• À lire aussi: La météo du mois d’août sauvera-t-elle l’été?

• À lire aussi: Météo au Québec: du temps plus calme, mais pluvieux vendredi

• À lire aussi: Une tornade touche terre à Ottawa

Le météorologue Gilles Brien le confirme : le Québec a reçu plus de pluies que les tropiques cette saison.

«On a eu près de 200 mm de pluie à Montréal, 300 mm à Sherbrooke, et 280 mm à Québec. Il y a moins de pluie qui tombe à Miami et à Cuba que ce qu’on a connu à Montréal et dans le sud du Québec cet été», explique-t-il en entrevue à LCN.

«Des épisodes de 100 mm de pluie qui tombe dans la même journée, ça va noyer des champs, vos récoltes sont perdues», ajoute-t-il.

Par ailleurs, si les ouragans ne frappent pas nos régions, les orages violents font néanmoins des victimes.

«Il y a déjà eu deux morts en juin à cause de la foudre à Ottawa. Deux morts au Saguenay à cause des crues subites le 1er juillet dernier. Les orages violents sont de plus en plus menaçants et meurtriers», souligne-t-il. «Nos orages sont de plus en plus alimentés par plus d’humidité, beaucoup de chaleur. On a eu une ligne d’orages hier qui s’étendait sur 500 km : c’est du Lac-Saint-Jean à l’Outaouais. On voit des phénomènes de plus en plus costauds parce que l’atmosphère est chargée d’énergie. On se demande toujours à quelle autre surprise on peut s’attendre.»

Une chose est sûre, selon lui, les dépressions continueront de s’abattre les unes après les autres sur le Québec pour le mois d’août.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.***