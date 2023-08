Osheaga: Charlotte Cardin touchante, intense, charismatique, énergique

Venue remplacer au pied levé la star franco-malienne Aya Nakamura, la «Queen», selon Cardin, qui devait offrir son tout premier concert en Amérique du Nord, Charlotte Cardin s’est assurément relevée plus qu’à la hauteur! Tour à tour en feu, touchante, intense, charismatique et énergique; elle a offert tout un show!

Elle a présenté plusieurs morceaux de son nouvel album 99 Nights, à paraître le 25 août prochain, ouvrant avec Looping, où elle s’est montrée sensuelle et magnétique, et présentant notamment Puppy, où elle enfile sa guitare, et Jim Carrey.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’immense foule a chanté fort et a poursuivi avec ses succès Meaningless, Passive Agressive, Dirty Dirty. C’était particulièrement émouvant d’entendre les voix retentir de partout lors de Anyone Who Loves Me qu’elle a interprétée seule au piano.

Une véritable fierté!

L’impératrice

Vêtu de blanc et de bleu, chacun arborant un cœur illuminant au rythme de battements, le sextuor français est venu offrir quelques titres anglophones de leur dernier album Tako Tsubo (Off to the Side et Submarine).

Photo Thierry Laforce

Ce sont toutefois les prestations françaises, Hématome, Peur des filles et la plus électro Vacances, qui semblent particulièrement avoir été appréciées des festivaliers.

Appuyée des mouvements de danse de Flore Benguigui, leur douce pop a particulièrement fait lever la foule lors du remix d’Hypnolove, À la piscine, et de la classique Agitations tropicales.

The Flaming Lips, parfait et haut en couleur!

La frénésie était palpable chez les amateurs dès les premières notes de Fight Test tandis que quatre géants robots roses se gonflaient de part et d’autre du fantasque chanteur Wayne Coyne qui se tenait dans sa classique bulle transparente.

Photo Thierry Laforce

L’excentrique groupe d’Oklahoma a livré en intégralité son succès de 2002, Yoshimi Battles The Pink Robots, avec intensité, costumes, confettis, robots dansants, gigantesques ballons blanc, rouge et vert balancés dans la foule, la meilleure température de l’été selon Coyne et évidemment ses hits que sont Yoshimi Battles the Pink Robots, Part 1 et Do you Realize?? Un grand moment!