Plus de la moitié des moniteurs d’un camp de jour congédiés

La Ville de Saint-Jacques, dans Lanaudière, a congédié plus de la moitié des moniteurs d’un camp de jour après qu'un conflit interne a dégénéré.

Les dix moniteurs du camp menaçaient de ne pas rentrer au boulot vendredi afin d’exiger des changements à leurs conditions de travail.

La sécurité des enfants ainsi que celle des employés était menacée, selon les moniteurs, et ce, pour trois raisons.

La présence d’amiante à l’intérieur des murs du vieux collège de Saint-Jacques, construit en 1912, les inquiète fortement.

Les enfants pourraient être exposés à cette substance si des trous sont perforés dans les murs, avance l’organisation, ajoutant que des réparations doivent être effectuées.

L’embauche des animateurs est également au cœur des discussions avec l’administration municipale de Saint-Jacques.

Les dix employés souhaitent voir l’arrivée d’un nouvel animateur au sein des rangs de l’équipe, après qu’une monitrice a remis sa démission plus tôt cet été.

En ce qui concerne les ratios, la Ville dit que c’est un sur 15, alors que les moniteurs évoquent un ratio d’un moniteur pour 17 jeunes.

Les moniteurs réclament que les ratios soient ajustés en fonction du groupe d’âge.

Par exemple, pour les 5 ans, un ratio d’un moniteur pour 10 enfants est réclamé.

Tandis que l’organisation menaçait de faire la grève vendredi, six employés sur dix ont été remerciés par la Ville.

Ceux-ci ne se sont pas présentés au travail, malgré l’ultimatum lancé par l’employeur.

Sous le couvert de l’anonymat, une employée du camp a confié à TVA Nouvelles que ce coup d’éclat était nécessaire pour assurer la sécurité des enfants.

«On est plusieurs à faire des heures bénévoles. On prévoit des soirées pour les enfants, on fait plusieurs choses hors camp de jour. Pour les enfants, notre but, c’est vraiment de faire notre possible pour les enfants et les parents», soulève-t-elle.

«On a voulu faire une grève juste pour demain [vendredi] pis de consulter le camp de jour ensuite. On nous a juste dit que si on la faisait, on était tous renvoyés. C’était vraiment pas notre intention de départ, on adore notre job, ça fait plusieurs années qu’on est là [...] ça pas fini comme on voulait que ça finisse.»

Des conséquences pour les parents

Devant la situation, le camp de jour a été fermé pour la journée de vendredi.

Ce dernier ne pourra pas rouvrir la semaine prochaine dans sa forme initiale et sera transformé en «service de garde».

Des activités seront offertes entre 8 h et 16 h par les moniteurs toujours en poste ainsi que des employés municipaux.

«Il va y avoir un remboursement, parce que les parents paient 80 $ par semaine. Le restant des activités va être tenu [...] on a une activité mercredi à l’extérieur [...] On veut assurer les parents, ils vont pouvoir continuer d’utiliser le camp de jour», a souligné la mairesse de Saint-Jacques, Josyanne Forest.

Les remboursements seront offerts pour les parents qui veulent retirer complètement leur enfant du camp de jour.

