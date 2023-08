Quelle quantité d’eau est-il important de boire par jour?

Avec les variations de température tout l’été et certains pics de chaleur, il peut être parfois plus compliqué de suivre son niveau d’hydratation. Voici quelle quantité d’eau il est important de boire et celle à ne pas dépasser.

Pour notre corps, l’eau permet de réguler la température, de lubrifier les articulations et de protéger nos organes et nos tissus.

«Notre corps est constitué en grande partie d’eau – cela doit vous dire quelque chose», a rappelé à CBS News la Dre Alexa Mieses Malchuk, médecin de famille.

Quelle quantité d’eau est-il recommandé de boire par jour?

Si plusieurs personnes ont entendu parler de la règle de «huit verres par jour», il ne s’agirait que d’une règle générale, selon la Dre Mieses Malchuk, qui précise que le corps pourrait en avoir besoin de plus.

«[La quantité d’eau] dépend en fait de la taille de la personne, de son niveau d’activité, de ce qu’elle mange et même du temps qu’il fait», a-t-elle expliqué au média.

Les recommandations quotidiennes en eau varient entre 2,7 et 3,7 litres, en tenant compte de l’eau qui provient aussi d’autres boissons et aliments.

Est-il possible de boire trop d’eau?

Il peut arriver que quelqu’un consomme plus d’eau que son corps en a besoin, mais il s’agit d’un problème assez rare.

Une trop grande quantité d’eau ingérée peut cependant créer une hyponatrémie, soit un empoisonnement de l’eau ou une intoxication par l’eau.

«Si vous avez trop d’eau, l’eau sera poussée dans les cellules pour équilibrer les concentrations de sodium et d’autres électrolytes», a mentionné le Dr Mahesh Polavarapu, directeur médical du service des urgences de New York-Presbyterian Westchester.

«Ainsi, les cellules du cerveau et d’autres cellules du corps commencent à gonfler», a-t-il ajouté.

Il est donc recommandé de ne pas boire plus de six verres par heure.