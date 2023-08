Un acteur de la série Breaking Bad s’éteint

L’acteur américain Mark Margolis, qu’on a pu voir dans la populaire série Breaking Bad, est décédé à l’âge de 83 ans, jeudi.

Le comédien s’est éteint au Mount Sinai Hospital, à New York, à la suite d’une maladie, a indiqué son agent.

Durant sa carrière qui s’est échelonnée sur cinq décennies, Mark Margolis est apparu dans une soixantaine de films, dont Scarface, Ace Ventura, Hannibal, Gone Baby Gone, The Wrestler et Black Swan.

C’est toutefois davantage pour son rôle d’Hector Salamanca, qu’il a interprété dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, que l’acteur s’est fait davantage connaître du public.

Ce rôle lui avait d’ailleurs valu une nomination aux Emmy en 2011.

Vendredi, l’acteur Bryan Cranston a d’ailleurs rendu hommage à Mark Margolis sur son compte Instagram.

«Mark Margolis était un très bon acteur et un être adorable. Amusant et charmant dans la vie; intimidant et effrayant sur le plateau, son énergie tranquille faisait contraste avec sa nature espiègle et curieuse», a écrit l’acteur qui campait Walter White dans Breaking Bad.