Un homme aurait emprisonné une femme dans une cellule

Un homme de 29 ans a été arrêté en Oregon après avoir emprisonné une femme dans une cellule qu’il avait lui-même confectionnée à son domicile.

Negasi Zuberi, qui est accusé d'agressions sexuelles, a rédigé des plans détaillés pour mener des attaques contre ses victimes, selon un affidavit.

L’accusé, un homme marié et père de famille, a été arrêté en juillet, après que sa victime a été en mesure de s’échapper.

«Selon la plainte, cette femme a été kidnappée, enchaînée, agressée sexuellement et enfermée dans une cellule, a indiqué une agente du FBI à Portland, Stephanie Shark, dans un communiqué, mercredi. Elle a été en mesure de se libérer en frappant la porte au point où ses mains ont été recouvertes de sang, ce qui lui a permis de se défaire de ses chaines.»

«Sa rapidité d'esprit et sa volonté de survivre ont peut-être sauvé d'autres femmes d'un cauchemar similaire», a-t-elle ajouté.

Un stratagème

Les policiers ont trouvé des notes qui expliqueraient le stratagème de l’accusé. Il était inscrit «Laissez le téléphone à la maison» et «Assure-toi qu’elles n'ont pas beaucoup de personnes dans leur vie. Tu ne veux pas d’enquête».

Une autre page montrait un dessin avec une note qui disait : «Creusez un trou droit sur 100 pieds», et qui semble être les mots « bloc de béton », «revêtement en caoutchouc», «isolation en mousse».

Juste avant son arrestation, le 15 juillet, Negasi Zuberi aurait voyagé de Klamath Falls à Seattle – à sept heures et demie de route – et aurait sollicité les services de la victime, une travailleuse du sexe. L’homme se serait ensuite fait passer pour un policier avant de menotter la femme avec des menottes et de pointer un pistolet à impulsion électrique (Tase) sur elle, selon le FBI.

Il l’aurait agressée sexuellement, avant de la placer dans la cellule dans son garage.

Après s’être endormie, elle aurait réalisé qu’elle devait trouver une façon de s’évader pour éviter de mourir. Lorsqu’elle s’est échappée, la victime a demandé de l’aide à un automobiliste qui passait par là. Elle a contacté les policiers. Ces derniers ont arrêté l’homme de 29 ans, le lendemain, au Nevada, dans le stationnement d’un Walmart.

Negasi Zuberi est accusé d'enlèvement et de kidnapping avec l'intention de se livrer à une activité sexuelle.

Le FBI soupçonne qu’il soit relié à une dizaine d’agressions dans différents États américains, lors de la dernière décennie. Il pourrait avoir fait des victimes en Californie, au Washington, au Colorado, en Utah, en Floride, à New York, au New Jersey, en Alabama et au Nevada, selon le FBI.