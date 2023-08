Un hôpital mobile sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières

Le Grand Prix de Trois-Rivières donne le coup d'envoi de sa 53e édition et, comme chaque année, les pilotes ne sont pas à l'abri d'accident ou de blessures. Un hôpital mobile a d’ailleurs été monté sur le site pour augmenter la rapidité d'intervention avec deux salles de réanimation, identique à un hôpital.

«Le médecin qui est sur la piste arrive sur l’accident et nous fait un code par communication radio pour connaître la gravité. La plupart des pilotes ont des traumas mineurs, des courbatures et des entorses, mais c’est arrivé qu’on doive stabiliser une personne et la transférer à l’hôpital par la suite», a expliqué Dre Marie-Claire Carroll, médecin responsable.

«Ça inclut les compétiteurs, mais aussi les mécaniciens qui peuvent avoir des brûlures. On a aussi des méthodes pour prévenir les coups de chaleur », explique Simon Grenier Michaud, infirmier bénévole.

L'équipe médicale compte une trentaine de personnes; des médecins, des infirmiers, des inhalothérapeutes. Tous sont bénévoles.

Il y a deux cliniques sur le site du Grand Prix, une dédiée aux pilotes et leurs équipes et l’autre pour le public et les bénévoles.

«Chaque année, on revient! On a du plaisir. C’est le fun à organiser», a confié Simon Grenier Michaud. Installer les deux cliniques prend plus de deux jours.

Même si l'hôpital de Trois-Rivières se trouve à seulement cinq minutes, trois ambulances sont en permanence sur le site pour agir rapidement.

L'an dernier, 56 cas ont été traités à l’intérieur de la clinique pour les pilotes automobiles et 20 cas par jour à la clinique destinée au public.

Les risques de blessures sont grands en course automobile. Le nombre de blessés aussi.

Les accidents font partie du spectacle, mais certains plus graves comme celui de Xavier Coupal en 2014 marquent le personnel médical.